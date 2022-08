ISW:n mukaan Venäjä yrittää kirittää sotateollisuuttaan – Pekka Toveri: "Onko Putin tehnyt saman virheen kuin Hitler?"

Jos Ukrainan tiedustelua on uskominen, niin Venäjä on lisäämässä armeijan budjettia noin 600–700 miljardilla ruplalla eli noin 10 miljardilla eurolla. Venäjän armeijan budjetti on tällä hetkellä virallisesti noin 65 miljardia euroa.

Ukrainan tiedustelu on aiemmin väittänyt, että Uralvagonzavodilla on taloudellisia vaikeuksia johtuen ongelmista täyttää valtion kanssa tehtyjä sopimuksia. Myös Venäjän-vastaiset pakotteet ovat kivi kengässä, Ukrainan tiedustelu katsoo. Ukrainan tiedustelu on myös väittänyt, että Venäjällä on vaikeuksia maksaa sotatoimia tukeville venäläisyrityksille sovittuja korvauksia tehdystä työstä.