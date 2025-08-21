Lavrov: Venäjä ei hyväksy eurooppalaisten joukkojen läsnäoloa Ukrainassa osana turvatakuita

Venäjä ei missään tapauksessa hyväksy eurooppalaisten joukkojen läsnäoloa Ukrainassa osana turvatakuita, sanoo ulkoministeri Sergei Lavrov.
Sergei Lavrovin mukaan eurooppalaiset joukot merkitsisivät ulkomaista väliintuloa osassa Ukrainaa.
Lavrov sanoi lehdistötilaisuudessa myös, ettei usko Ukrainan olevan kiinnostunut pyrkimisestä kohti kestävää rauhansopimusta.
Ulkoministerin mukaan Ukraina pyrkii ainoastaan hankkimaan turvatakuita, jotka eivät ole yhteensopivia Venäjän vaatimusten kanssa.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi aikaisemmin tänään, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaaminen olisi mahdollista, kun turvatakuista on sovittu.
Juttua on päivitetty lisätiedoilla 21.8. kello 14.14.