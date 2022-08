Satelliittikuvat paljastavat tuhoutuneet koneet Venäjän lentotukikohdassa Krimillä – Ukrainan erikoisjoukkojen väitetään olevan iskujen takana

Sotilaslentokentällä tapahtuneiden räjähdysten syy on yhä epäselvä. Venäjän mukaan lentokentällä tapahtui onnettomuus ammusvarastossa.

Myös sosiaalisen median kanavissa on levinnyt väitetysti Novofedorivkassa kuvattuja videoita tuhoutuneista sotilaskoneista.

Ukraina ei ole virallisesti väittänyt tehneensä iskua, mutta amerikkalaislehtien Washington Postin ja New York Timesin ukrainalaislähteiden mukaan maa oli räjähdysten takana.

Ukrainalaisviranomaiset ovat kommenteissaan maalailleet sotilaskentän räjähdyksiä Ukrainan etelän vastahyökkäyksen aluksi, kirjoittaa amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).