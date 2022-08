Sotaan kyllästyneet venäläissotilaat avautuvat venäläismedialle – "Komentajat eivät välitä meistä paskaakaan"

"Komentajat eivät välitä paskaakaan sotilaista"

Yhden sotilaan mukaan Ukrainasta on mahdotonta lähteä, koska tarkistuspisteitä on kaikkialla. Osa sotilaista onnistui lähtemään, kun prikaati oli väliaikaisesti sijoitettu Venäjän Belgorodiin, joka sijaitsee Ukrainan rajan läheisyydessä. Kiovan suunnalla sodan alussa taistellut yksikkö siirrettiin sieltä Etelä-Ukrainaan.

Väitetysti jopa sellaiset sotilaat, joiden sopimus on päättynyt toukokuussa, ovat joutuneet jatkamaan taistelua. Heille on kuitenkin maksettu korkeampaa korvausta.

Brittitiedustelu: "Kansantasavallan" joukot niskoittelevat

– Sotilaat väittivät, että he ovat suorittaneet tehtävänsä varmistettuaan Luhanskin alueen hallinnan. He ovat haluttomia taistelemaan Donetskissa komentajiensa pelottelusta huolimatta, brittiministeriö kirjoittaa.

Vaikka pienimuotoisia valloituksia kyseisillä alueilla voi tulevaisuudessakin olla luvassa, niin Venäjän hyökkäys on todennäköisesti saavuttanut tuolla alueella kulminaatiopisteensä, arvioi amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War.