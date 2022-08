USA: Venäjä menettää joka päivä 500 sotilasta

Yhdysvallat on myös arvioinut, että Venäjä on kaiken kaikkiaan ”todennäköisesti menettänyt 70 000–80 000 sotilasta” kuolleina ja haavoittuneina Ukrainan sodan aikana.

Kahden amerikkalaisviranomaisen mukaan noin 20 000 Venäjän tappioista on sodassa kaatuneita sotilaita.

Ukrainan armeija päivittää väitteensä Kremlin kärsimistä miehistö- ja kalustotappioista päivittäin. The Kyiv Independentin mukaan viimeisin Ukrainan antama luku Venäjän sotilasmenetyksistä on 43 000. Tiedossa ei ole, sisältääkö luku myös haavoittuneet.

Ukraina on niin ikään ollut vaitonainen omista menetyksistään. Itä-Ukrainan taisteluiden kiivaimmassa vaiheessa muun muassa presidentti Volodymyr Zelenskyi kuitenkin totesi, että maa menettää joka päivä noin 100–200 sotilasta .

Venäjä on heittänyt Ukrainassa taisteluihin noin 85 prosenttia sen aktiiviarmeijasta, NYT kirjoittaa puolustusviranomaisten lausuntoihin nojaten.

– Venäjällä ei todennäköisesti ole jäljellä riittävästi tehokkaita taistelujoukkoja, jotta he voisivat vallata Donetskin alueen kokonaan, sanoi johtaja Seth G. Jones amerikkalaisesta Center for Strategic and International Studiesista.