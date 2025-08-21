Zelenskyi: Putinin tapaaminen mahdollista näissä maissa – ehtona turvatakuista sopiminen

Mahdollinen kolmikantatapaaminen, jossa olisi mukana myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, voitaisiin Zelenskyin mukaan järjestää Sveitsissä, Itävallassa tai Turkissa.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaaminen on mahdollista sen jälkeen, kun turvatakuista on sovittu.

– Haluamme, että turvatakuista syntyy yhteisymmärrys 7–10 päivän aikana. Tämän yhteisymmärryksen pohjalta pyrimme pitämään kolmikantakokouksen, jossa on mukana Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, Zelenskyi sanoi julkisuuteen toimittamissaan kommenteissa.

Zelenskyi kertoi myös kantansa mahdollisista tapaamispaikoista.

– Sveitsi tai Itävalta, se sopii. Turkki on Nato-maa ja osa Eurooppaa, emmekä vastusta sitäkään.

Sen sijaan Kiinalla ei Zelenskyin mukaan tule olemaan roolia Ukrainan turvallisuuden takaamisessa.

– Ensinnäkään Kiina ei auttanut meitä pysäyttämään tätä sotaa heti alkuunsa. Toiseksi, Kiina auttoi Venäjää avaamalla drone-markkinansa. Me emme tarvitse takaajia, jotka eivät auta Ukrainaa, eivätkä auttaneet silloin, kun me todella tarvitsimme apua, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyin kanslian päällikön Andri Jermakin mukaan aktiivinen työ turvatakuiden sotilaallisten osien suhteen on jo aloitettu.

Jermakin mukaan kehitteillä on myös toimintasuunnitelmia sen varalle, että Venäjä jatkaa sodan pitkittämistä tai häiritsee sovun syntymistä kaavailluissa presidenttitason tapaamisissa.

– Venäjän on joko otettava tarvittavat askeleet tai kohdattava lisää erittäin kivuliasta kansainvälistä painetta, kansliapäällikkö kirjoitti X-viestipalvelussa.

Zelenskyi puolestaan kertoi pyytäneensä Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia painostamaan Unkaria, jotta se ei estäisi Ukrainan EU-jäsenyysneuvotteluja. Zelenskyin mukaan Trump oli luvannut yhdessä hallintonsa kanssa tehdä työtä asian edistämiseksi.

Suomen osallistumiselle Ukrainan turvatakuisiin pidettävä "ovi raollaan"

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo, että päävastuu Ukrainan mahdollisista turvatakuista tulisi olla suurilla EU-mailla sekä Britannialla ja Yhdysvalloilla.

Hänen mielestään Suomen pienimuotoiselle osallistumiselle tulisi niin sanotusti pitää ovi raollaan. Hän keskustelisi sopivasta tavasta Puolustusvoimien kanssa.

Kaikkonen kommentoi asiaa puheessaan keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kokkolassa.