Venäjällä juhlitaan "Terminator"-aseen saapumista rintamalle – jättimotin sijaan nyt puhutaan pikkupiirityksestä

Venäjä keskittää suurimman osan taisteluvoimastaan muodostaakseen aiempia suunnitelmia pienemmän piirityksen Sjeverodonetskin suunnalla Itä-Ukrainassa, väittää Luhanskin alueen johtaja Serhiy Haidai amerikkalaisen ajatushautomon Institute for the Study of Warin (ISW) mukaan.