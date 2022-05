Everstiltä poikkeuksellinen ulostulo Venäjän tv:ssä maan sotatoimista ja median valheista: "Älkää heiluttako ohjuksia Suomen suuntaan"

– Tämä ei ole totta. Kokonaiskuvassa Ukrainan armeija voi aseistaa miljoona ihmistä, ja he ovat avoimesti kertoneet tästä. Yksin Ukraina ei tietenkään pystyisi tähän, mutta lännen avulla pystyy. Venäjän kannalta tilanne muuttuu koko ajan huonommaksi.

Katso myös: Venäjä haluaakin levittää pelkoa, mutta yhtä asiaa se ei ymmärtänyt hyökkäyksessä Ukrainaan

Venäjä on yksin

– Loppujen lopuksi meidän sotilaallis-poliittisen asemamme suurin epäkohta on se, että olemme geopoliittisesti täysin eristyksissä. Meitä vastaan on, vaikka emme haluaisikaan millään sitä myöntää, koko maailma. Tästä tilanteesta on päästävä pois, eversti totesi.