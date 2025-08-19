Trump hukkasi Stubbin, joka istui häntä vastapäätä – kiusallinen hetki kääntyi hunajaisiin kehuihin

0:27imgKatso hämmentävä hetki videolta.
Julkaistu 14 minuuttia sitten

Kaarlo Kulmanen

kaarlo.kulmanen@mtv.fi

Hyväntuulisesti alkanut huippukokous alkoi hauskalla tilanteella Yhdysvaltain ja Suomen presidenttien välillä. 

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja tasavallan presidentti Alexander Stubb olivat kiusallisessa tilanteessa, kun Trump ei löytänyt Stubbia huippukokouksen kokouspöydästä. 

Trump aloitti kokouksen esittelemällä pöytään kokoontuneet johtajat, mutta Stubbin vuoron tullessa Trump ei ollut löytää häntä, vaikk Suomen presidentti istui häntä vastapäätä.

 – Missä hän on, Trump kysyi. 

 – Olen tässä, Stubb vastasi pöydän toiselta puolelta. 

Trump kuitenkin pelasti tilanteen kehumalla 57-vuotiaan presidentin ulkonäköä, jota hän kutsui myös myöhemmin tilaisuudessa "nuoreksi mieheksi". 

– Näytät paremmalta kuin olen koskaan nähnyt sinun näyttävän, Trump sanoi.

Trump jatkoi kertomalla, kuinka Stubb on tehnyt hienoa työtä ja että kaikki paikalla olevat kunnioittavat häntä.

Lue myös: Stubb: Ratkaisu Venäjän hyökkäyssodalle löytyy tänä vuonna – kertoi, miksi Suomi on mukana Euroopan suurmaiden kanssa

MTV:n hetki hetkeltä -seuranta tässä:

Lisää aiheesta:

Stubb: Venäjän hyökkäyssodan ratkaisu löytyy tänä vuonna – kertoi, miksi Suomi on mukana Euroopan suurmaiden kanssaMTV:n kirjeenvaihtaja: Trump ja Zelenskyi kohtasivat aivan eri tunnelmissa kuin viime kerrallaMTV:n kirjeenvaihtaja Alaskassa: Trump oli silmin nähden pettynyt, Putin maireana – Alaska oli Putinin showTrumpin ja Putinin tapaaminen käynnistyi oudolla episodilla – katso videoTässä syy, miksi Stubb saapui Pariisin kokoukseen kahteen kertaanStubb nauratti yleisöä turvallisuuskokouksessa – kiirehti selittelemään juontajan puheita
RauhantunnustelutAlexander StubbDonald TrumpYhdysvallatUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Rauhantunnustelut