Trumpilta hurja Ukraina-vertaus: "Ei enää vaaleja – oi, se olisi hyvä"

Keskustelu Ukrainan tulevaisuudesta ja vaaleista sai presidentti Donald Trumpin murjaisemaan pisteliään vitsin Yhdysvaltojen vaalikäytänteistä.

Washingtonissa vierailleelta Ukrainan presidentiltä kysyttiin, onko hän valmis järjestämään vaalit maassaan. Yhdysvalloissa on jo aiemminkin hämmästelty, miksei Ukrainassa voida järjestää vaaleja, mutta syy on selvä: 3,5 vuotta maassa jatkunut Venäjän hyökkäyssota.

– Totta kai, olemme avoimia vaalien järjestämiselle. Meidän on tehtävä ne turvallisissa olosuhteissa, sodan aikana ei voi järjestää vaaleja. Me tarvitsemme aselevon – kaikkialla, taistelukentillä, merellä ja taivaalla. jotta kansalaisille on mahdollisuus järjestää demokraattiset, avoimet ja lailliset vaalit, presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi.

Zelenskyin vastaus toimittajille sai Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin miettimään omaa tilannettaan ja vihjaamaan hurjalla skenaariolla.

– Jos siis sanotaan, että kolmen ja puolen vuoden kuluttua tästä me (Yhdysvallat) sattuisimme olemaan sodassa jonkun kanssa, ei enää vaaleja... oi, se olisi hyvä. Mitäköhän huijausuutismedia siihen sanoisi, Trump murjaisi ja sai nauramaan itsensä lisäksi sekä Zelenskyin että paikalla olleet toimittajat.

Yhdysvaltain perustuslain mukaan Trump ei voi asettua ehdolle kolmannelle presidenttikaudelle vuonna 2028. Mutta jos vaaleja ei olisi, valtakausi jatkuisi.

Trumpin mukaan Ukraina ei tarvitse tulitaukoa, vaan suoraan pysyvän rauhan. Hän kertoi aiemmista rauhantunnusteluistaan ja nosti esiin esimerkkejä, miksei tulitaukoa edes kannata mainita vaihtoehtona.

Zelenskyiä on etenkin Venäjällä kritisoitu valtaan takertumisesta, ja sodan toinen osapuoli toivoisikin saavansa Ukrainaan Venäjä-mielisemmän johdon.

Helmikuussa hän kuitenkin kertoi olevansa valmis eroamaan presidentin tehtävistä, jos se on edellytys rauhan saamiseksi. Ukrainska Pravda -lehden mukaan presidentti sanoi myös olevansa valmis eroamaan, jos Ukraina pääsisi vastineeksi Naton jäseneksi. Trumpin mukaan Ukraina ei kuitenkaan tulisi pääsemään Natoon ainakaan nykyisessä maailmantilanteessa.

Katso Trumpin ja Zelenskyin koko tiedotustilaisuus maanantai-illalta tästä.

26:55