Stubb kiisti vihjanneensa Ukrainan alueluovutuksista – toivoo Putinin ja Zelenskyin tapaavan parin viikon sisällä

Alexander Stubbin mukaan Alaskassa otettiin yksi askel eteenpäin ja kaksi taakse, mutta Washingtonissa kolme askelta eteenpäin.

Tästä voi päätellä, että tasavallan presidentti piti Euroopan johtajien ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tapaamista Washingtonissa erittäin onnistuneena.

Neljän tunnin tapaamisen antina oli kolme konkreettista asiaa: Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaaminen ja sitä seuraavan kolmikantakokouksen sopiminen sekä Euroopan ja Yhdysvaltain yhteiset turvatakuut, joiden työstäminen aloitettiin välittömästi.

Stubb paljasti, että jos keskusteluissa Trumpin kanssa mentiin väärään suuntaan, se ohjattiin takaisin raiteilleen. Presidentti kuvaili, että tämä oli osasyy, miksi neuvottelut kestivät näin kauan.

Monilta osin konkretia jäi kuitenkin epäselväksi. Trumpin mukaan päävastuu turvatakuista on Euroopalla Yhdysvaltain koordinoimana.

– Mitään konkreettista Yhdysvaltain tai Suomen osallistumisesta ei ole. Rakennamme Yhdysvaltain kanssa nämä yhdessä ja Venäjän näkemys on varmasti erilainen.

Puheissa oli jo aiemmin julkisuudessa puhutut, sotilasliitto Naton viidennen artiklan kaltaiset turvatakuut. Viidennellä artiklalla viitataan Naton kollektiiviseen puolustukseen, jos johonkin jäsenmaista hyökätään.

– Halukkaiden koalitiossa on näitä jo koostettu tavalla tai toisella, ja niiden päälle aletaan rakentaa. Virkamiehet ja sotilaat aloittivat työn.

Stubb toivoo, että Yhdysvalloilta on luvassa viikon sisään vähän konkreettisempaa turvatakeista, muodossa tai toisessa. Zelenskyi arvioi, että konkretiaa kuullaan 10 päivän sisällä.

Putin–Zelenskyi

Viime viikolla Trump tapasi Putinin Alaskassa. Nyt, jopa elokuun loppuun mennessä voi olla mahdollista, että Putin tapaa myös Zelenskyin. Tätä tapaamista Trump ehdotti kokouksessa ja soitti asiasta Putinille. 40 minuutin puhelun jälkeen osapuolet olivat sitä mieltä, että tapaaminen toteutuu, ja sitä seuraa kolmikantakokous, jossa Putinin ja Zelenskyin kanssa mukana olisi myös Trump.

– Paikka ja ajankohta ovat auki, mutta hyvinkin nopeasti, Stubb sanoi.

Stubb ei suoraan silti lähde tapaamista kiirehtimään, mutta toivoo, että se olisi parin viikon sisällä.

Stubb kuitenkin varoitti, että Putiniin kannattaa harvemmin luottaa.

– Jää nähtäväksi, onko hänellä rohkeutta tulla tämäntyyppiseen tapaamiseen tai kolmenväliseen tapaamiseen vai pelaako hän jälleen kerran aikaa. Jos hän pelaa aikaa, haemme yhdessä uusia ratkaisuja, Stubb sanoi.

Putinin sitoutuminen on iso kysymysmerkki, viimeksi hänet saatiin Stubbin mukaan houkuteltua mukaan "secondary tariffeilla", eli uhalla Yhdysvaltain tullimaksuista maille, jotka tekevät kauppaa Venäjän kanssa.

"Ukraina ei ole yksin"

Stubb sanoi Valkoisen talon avauspuheenvuorossaan, että Suomi löysi ratkaisun 1944 ja hän sanoi olevansa varma, että vuonna 2025 löydetään ratkaisu Venäjän aloittamaan hyökkäyssotaan. Tiedotustilaisuudessa Stubb kiisti vihjanneensa, että Ukrainan olisi syytä varautua alueluovutuksiin Suomen tavoin.

Stubbin mukaan Suomi oli toisen maailmansodan lopulla yksin, mitä Ukraina ei ole nyt. Pitkässä juoksussa tavoitteena presidentin mukaan on, että Ukraina säilyttää alueensa.

Stubb muisteli myös yhteistä golfkierrostaan Trumpin kanssa maaliskuun lopulla. Silloin he keskustelivat Putinista ja Venäjästä, ja silloin, ei välttämättä sen kierroksen ansiosta, Trumpin suhtautuminen Venäjään muuttui.

Stubb korosti, että Suomen on pienenä maana kunnia olla mukana tämän päivän kaltaisissa tapaamisissa. Hän piti päivää erittäin onnistuneena.

– On Suomelle hienoa, että saamme olla mukana niissä pöydissä, joissa päätetään Ukrainan tulevaisuudesta. Rauhanprosessit ovat aina vaikeita, mutta olemme menossa kohti rauhanpolkua, määränpäätä ei vielä tiedetä. Suomi ei ole ikuisesti näissä neuvotteluissa mukana, mutta voimme olla mukana tukemassa rauhansyntymistä ja vahvistaa liittolaisuutta Euroopan ja Yhdysvaltain välillä.

– Kaikista tärkeintä oli, että prosessi jatkuu, ja Eurooppa ja Yhdysvallat ovat määrittelemässä rauhanpolkua, ja keskiössä on Ukrainassa. Tärkeintä, että Ukraina ja presidentti Zelenskyi ovat mukana määrittelemässä toimintatavat.