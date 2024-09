Venäjän pihtiliike: Ukrainan tilanne "heikentynyt nopeasti"

Kaupunki on ollut eturintama-aluetta aina Venäjän helmikuussa 2022 aloittaman suurhyökkäyksen alusta alkaen.

Ukrainan sodan tilannekarttaa ylläpitävän Black Bird Groupin Emil Kastehelmen mukaan ukrainalaisjoukkojen tilanne Vuhledarissa on "heikentynyt nopeasti".

Venäjä on edennyt alueella "merkittävästi", Kastehelmi arvioi viestipalvelu X :ssä.

Donetskin alueen Vuhledarin rintamatilanne 24. syyskuuta. Punaiset nuolet ovat Venäjän hyökkäyssuuntia. Kartta: The War in Ukraine / Black Bird Group.

Donetskin alueen Vuhledarin rintamatilanne 24. syyskuuta. Punaiset nuolet ovat Venäjän hyökkäyssuuntia. Kartta: The War in Ukraine / Black Bird Group.

Ukrainalaisjoukkojen puolustustaistelua vaikeuttaa alueen maasto, joka on hyvin lattea, eikä näin ollen tarjoa luonnollisia esteitä, joita puolustaja voisi hyödyntää.

Venäjä pyrkii todennäköisesti murskaamaan Ukrainan puolustuksen sivustat saavutettuaan paikallista taktista menestystä, arvioi yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).