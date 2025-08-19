Putin valmis tapaamaan Zelenskyin

Uutistoimisto AFP:n lähde: Venäjän Putin kertoi Yhdysvaltain Donald Trumpille olevansa valmis tapaamaan Ukrainan Zelenskyin.

Saksan liittokansleri Friedrich Merz ei ole varma, onko Venäjän presidentti Vladimir Putinilla rohkeutta tulla samaan kokoukseen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi Euroopan johtajien kokouksen jälkeen, että Zelenskyin ja Putinin tapaamista aletaan valmistella. Tämän tapaamisen jälkeen pidetään Trumpin mukaan kolmenvälinen kokous Putinin, Zelenskyin ja Trumpin kanssa.

Merzin mukaan Valkoisen talon tapaamisen odotukset ylitettiin, ja nyt eletään Ukrainan ratkaisevia päiviä. Merz kiitteli Trumpin panoksia Ukrainan turvatakuissa, joihin hänen mukaansa jokaisen Euroopan maan tulee osallistua.

Trump kertoi Euroopan johtajien kanssa pidetyn kokoontumisen jälkeen, että hän soitti presidentti Putinille ja alo valmistella tapaamista Putinin ja Zelenskyin välillä.

Trump: Keskustelimme eurooppalaisten johtajien kanssa turvatakuista Ukrainalle. Euroopan maat vastaisivat turvatakuista, jotka Yhdysvallat koordinoisi.

Uutistoimisto Axiosin mukaan Putinin ja Zelenskyin tapaamista yritetään järjestää elokuun loppuun mennessä.

Kreml tiedotti yhtaikaa Trumpin kanssa

Kreml tiedotti puhelusta Donald Trumpin ja Vladimir Putinin välillä lähes samanaikaisesti, kun Trump kertoi Euroopan johtajien kanssa käymänsä kokouksen annista. Kremlin mukaan puhelu kesti 40 minuuttia.

Kremlin mukaan Putin ja Trump sopivat pitävänsä tiivistä yhteyttä Ukrainan kriisin ja muiden kiireellisten asioiden ratkaisemiseksi, uutistoimisto Tass kertoo.

Kremlin mukaan puhelussa alleviivattiin Venäjän ja Ukrainan delegaatioiden yhteydenpidon jatkamisen tärkeyttä.

Kremlin mukaan Putin kiitti Trumpia perjantain Alaskan-tapaamisen järjestelyistä sekä kehityksestä neuvotteluissa tapaamisen aikana.

Trumpin mukaan Venäjän ja Ukrainan kanssa neuvotteluja jatkavat ulkoministeri Marco Rubio, erityislähettiläs Steve Witkoff sekä varapresidentti J. D. Vance.