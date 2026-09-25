Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ihmettelee polttoainemyyjien toimintatapoja pumppuhintojen määrittelyssä.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat tänään iltapäivällä jatkaneet neuvotteluja, joissa etsitään keinoja polttoaineiden pumppuhintojen hillitsemiseksi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra pitää MTV:n Asian ytimessä -ohjelman haastattelussa tiukasti kiinni siitä, että esimerkiksi hallituskumppani RKP:n ehdottamat uudet veronalennukset ovat poissa pöydältä.

– Tällaisia massiivisia verotoimia, jotka käytännössä siis maksaisivat miljardiluokassa, jotta niillä olisi vaikutus pumppuhintaan, niin ei, valitettavasti meillä ei ole sellaiseen mahdollisuuksia, Purra sanoo.

Toiveissa lisää kilpailua

Kilpailu Suomen polttoainemarkkinoilla väheni entisestään, kun venäläisomisteisen Teboilin polttoainemyynti loppui pakotteiden vuoksi viime vuonna.

Suomessa on nyt kaksi polttoaineiden maahantuojaa ja neljä merkittävää polttoaineiden jakeluketjua: ST1, Neste, ABC ja edellisiä pienempi mutta maantieteellisesti laajalle levittäytyvä SEO.

Riikka Purra sanoo, että kilpailun puute näyttää vaikuttavan polttoaineiden pumppuhintoihin: polttoainejakelijat eivät Purran mukaan vie maailmanmarkkinahintojen muutoksia pumppuhintoihin silloin, kun kyseessä on hinnan lasku.

– Valitettavasti suomalaisessa markkinassa näkyy se, että silloin kun Brent‑hinta laskee, niin välttämättä se lasku ei välity Suomessa ainakaan niin pikaisesti kuin meidän vertailumaissa, mutta sen sijaan kun maailmanmarkkinahinta nousee, niin se [pumppuhinta] kyllä nousee sitten Suomessakin välittömästi, Purra sanoo.

Käytännössä polttoaineiden myyjät eivät vie niitä alennuksia hintoihin silloin, kun se olisi mahdollista?

– Siltä se näyttää, että meillä on tietty selittämätön osa näissä hinnoissa, joka ei siis selity sen paremmin maailmanmarkkinahinnoilla verotuksella kuin millään muullakaan.