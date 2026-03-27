Naiskoripallon suunnannäyttäjä Caitlin Clark, 24, toimi valokuvaajana miesten NBA-ottelussa.
Indiana Feveriä koripallosarja WNBA:ssa edustava Clark sai erikoisen tehtävän NBA-joukkueiden Indiana Pacersin ja Los Angeles Lakersin kohtaamisessa.
Clark sai Pacersilta valtuudet toimia valokuvaajana miesten koripallo-ottelussa. Hän istui kentällä aivan kuten muutkin kuvaajat.
– Hyviä juttuja tulossa, Clark kirjoitti sosiaalisessa mediassa ennen pelin alkua.
Clarkin kamerarullaan tallentui otoksia NBA:n kirkkaimmista tähdistä, kuten Lakersin LeBron Jamesista ja Luka Doncicista.
Clarkilta kysyttiin Indiana Feverin sosiaalisen median videolla hänen käyttämästä kamerasta.
– Tämä on Sony ja linssi on Big Daddy, Clark kertoi videolla.
WNBA-supertähti julkaisi ottelun jälkeen sosiaalisessa mediassa ottamiansa kuvia laji-ikoni Jamesista saatetekstillä ”Kuningas, minun kuvaamana”. Clark on aiemmin kertonut olevansa suuri LeBron Jamesin fani.
Lakersin slovenialaistähti Luka Doncic puolestaan kertoi pelin jälkeen kiinnittäneensä huomion kamera kädessä olleeseen koripallotähteen.
– Olen ehdottomasti hänen (Clarkin) suuri fani ja katson hänen pelejään. Hänen heittonsa on kaunista katseltavaa. Minun täytyy mennä katsomaan hänen pelejään, Lakers-tähti kertoi CBS:n mukaan.