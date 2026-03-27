– Olen ehdottomasti hänen (Clarkin) suuri fani ja katson hänen pelejään. Hänen heittonsa on kaunista katseltavaa. Minun täytyy mennä katsomaan hänen pelejään, Lakers-tähti kertoi CBS:n mukaan.

Lakersin slovenialaistähti Luka Doncic puolestaan kertoi pelin jälkeen kiinnittäneensä huomion kamera kädessä olleeseen koripallotähteen.

WNBA-supertähti julkaisi ottelun jälkeen sosiaalisessa mediassa ottamiansa kuvia laji-ikoni Jamesista saatetekstillä ”Kuningas, minun kuvaamana”. Clark on aiemmin kertonut olevansa suuri LeBron Jamesin fani.

– Tämä on Sony ja linssi on Big Daddy, Clark kertoi videolla.

Clarkin kamerarullaan tallentui otoksia NBA:n kirkkaimmista tähdistä, kuten Lakersin LeBron Jamesista ja Luka Doncicista .

– Hyviä juttuja tulossa, Clark kirjoitti sosiaalisessa mediassa ennen pelin alkua.

Clark sai Pacersilta valtuudet toimia valokuvaajana miesten koripallo-ottelussa. Hän istui kentällä aivan kuten muutkin kuvaajat.

Indiana Feveriä koripallosarja WNBA:ssa edustava Clark sai erikoisen tehtävän NBA-joukkueiden Indiana Pacersin ja Los Angeles Lakersin kohtaamisessa.

24-vuotias Clark on noussut lyhyessä ajassa naiskoripallon yhdeksi suurimmista nimistä. Hänet valittiin kaudella 2024 WNBA:n vuoden tulokkaaksi sekä liigan tähdistökentälliseen. Ennen tätä Clark oli noussut suurtähden asemaan pelatessaan yliopistosarja NCAA:ssa.

Viime kaudella Clark kärsi loukkaantumisesta ja oli suurimman osan kaudesta sivussa.

Nyt yhdysvaltalaispelaaja on toipunut ja hän valmistautuu parhaillaan toukokuussa alkavaan WNBA-kauteen.