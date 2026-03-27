Old El Paso -tortilloja vedetään pois myynnistä, kertoi tortilloja maahantuova Conaxess Trade Finland.
Takaisinveto koskee Original Super Soft & Flexible Medium sekä Whole Wheat Tortillas -tortilloja, joita molempia myydään 326 gramman pakkauksissa.
Tuotteiden erätunnisteet ovat L6I4 sekä L6D3.
Tortillat sisältävät raja-arvot ylittävän pitoisuuden soijaproteiinia, mikä voi aiheuttaa vakavan allergisen reaktion soija-allergisille.
Tuotteita on niitä maahantuovan yrityksen mukaan myyty K-ryhmän, Minimanin, Valio-Aimon ja Lidlin myymälöissä.