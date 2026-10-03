Perheväkivaltaa ja isän alkoholismia lapsena seurannut Sami Häggman kasvoi hiljaiseksi ja kiltiksi mieheksi. Vaikean avioliiton myötä hän päätti lähteä etsimään apukeinoa omien patoutuneiden tunteiden löytämiseksi.

Kauppatieteilijänä työskennellyt Sami Häggman erosi kahdeksan vuoden avioliitosta reilu neljä vuotta sitten. Eron hetkellä hän koki kadottaneensa itsensä.

– Avioliitto oli todella vaikea ja haastava. Kannattelin muita sen ajan. Minun omille tunteilleni ja tarpeilleni ei ollut siinä mitään tilaa. Sen avioliiton aikana kadotin itseni ihan täysin, Sami kertoo Asian ytimessä.doc: Onks tää joku rakkauskultti? -dokumentissa.

Dokumentissa käsitellään uushenkisyyttä ja seurataan henkilöitä, jotka etsivät muutosta elämäänsä vaihtoehtoisten keinojen avulla.

– Eron jälkeen putosin tyhjän päälle, enkä tiennyt, kuka olen enää, Sami kuvailee.

Turvaton lapsuus

Eron jälkeen Sami alkoi pohtia myös lapsuuttaan ja kokemuksia, joita hän kertoo vältelleensä vuosikymmeniä.

– Lapsuuttani väritti isän alkoholismi. Kotona todistin väkivaltaa usein.

Sami kuvailee itseään kiltiksi ja helpoksi lapseksi, joka oppi pitämään tunteensa sisällään.

– Kaikki se viha ja pelko, niin en ollut kohdannut sitä koskaan. Olin elänyt puolivaloilla koko elämäni, kun en uskaltanut kohdata kokemuksiani.