Suomalainen golftähti Matilda Castren, 31, lopettaa uransa. Hän ilmoitti päätöksestä Instagram-tilillään maanantai-iltana.

– Miltei vuosikymmenen jälkeen ammattilaisgolfarina, on tullut aika astua syrjään kilpailullisesta golfista, Castren kirjoittaa julkaisemansa Instagram-videon tekstissä.

– Tämä on ollut upea matka ja kiitän siitä kaikkia mukana olleita.

Castren on koonnut videolle klippejä hänen uransa varrelta.

– Kun katson tätä pientä tyttöä, en usko, että hän olisi koskaan osannut kuvitella, millainen elämä häntä odottaa. Annoin kaiken, mitä minulla oli antaa, nähdäkseni miten pitkälle voisin yltää.

2021 oli merkittävä vuosi Castrenin uralla. Hän voitti tuolloin ensimmäisenä suomalaisena LPGA-kiertueen osakilpailun Mediheal Championshipsissä kesäkuussa.

– En tiedä pystynkö koskaan pukemaan sanoiksi, mitä tuo hetki minulle merkitsi.

Sen jälkeen hän juhli Euroopan kiertueen Turun-osakilpailun ylivoimaista voittoa heinäkuussa ja Solheim Cupin voittoa Euroopan ratkaisevana pelaajana syyskuussa. Castren edusti Suomea myös Tokion olympialaisissa 2021 ja oli siellä 18:s.

– Eniten tulen kuitenkin kaipaamaan niitä hetkiä, jotka eivät näy suoraan tulostaululla.

Uransa ensimmäisen turnauksen hän voitti lokakuussa 2020 Yhdysvaltain kakkoskiertueella Symetra Tourilla.