Kun HIFK ja Jokerit pelasivat edellisen kerran samassa sarjassa, viimeisiä vuosia sävytti kostonkierteeksi äitynyt rettelöinti. Sen keskeisimpiin arkkitehteihin lukeutuivat Jokereiden Jarkko Ruutu sekä HIFK:n Ilari Melart. Kaksikko muistelee 2010-luvun jännitteisiä paikallispelejä tuoreessa Asian ytimessä -dokumentissa Taistelu Stadin herruudesta.

Ruutu tuntee helsinkiläisseuransa. Hän pelasi vuosina 2011-2014 Jokereissa 172 ottelua ja HIFK:ssa vuosina 1996-1999 sekä kaudella 2004-2005 kaikkiaan 169 peliä.

Asetelmien äityminen alkoi, kun HIFK:sta tunnettu Ruutu siirtyi Jokereihin syyskuussa 2011.

– Ehkä minut miellettiin niin vahvasti HIFK:n mieheksi, että sitten kun se tapahtui, siinä oli tosi paljon tunnetta vähän erilaisella kaavalla. Olen aina herättänyt tunteita suuntaan tai toiseen. Se onkin ollut tässä kiva juttu itselle, että en ole ainakaan ollut harmaalla alueella, Ruutu muisteli ainakin HIFK:n leirissä epäpyhänä pidettyä siirtoa.

Helsingin paikallisissa tanssipariksi muodostui tämän jälkeen usein juuri Ruutu ja HIFK:n Ilari Melart. Kyyristyipä Ruutu kerran Melartin taklauksen tieltäkin tavalla, joka koettiin lajipiireissä poikkeuksellisen vastenmielisenä tekona.

– Ainahan ne (paikallispelit) ovat olleet fyysisiä, mutta vähitellen ne siirtyivät siihen, että kaikki eivät jääneetkään vain kaukaloon vaan jäivät myös sinne pään sisälle ja varmaan molempien pukukoppien sisälle, Melart muistelee naapuriseurojen välien tulehtumista.