Snookerin Szenzhen Open -turnaus käynnistyi yllätyksillä maanantaina.
Kiinassa pelattavan kisan avauskierroksella tappioon taipuivat muun muassa Ronnie O'Sullivan, maailmanlistan ykkönen Zhao Xintong ja turnauksen puolustava mestari Mark Williams.
O'Sullivan hävisi erin 2–5 kiinalaiselle Jiang Junille. Englantilaislegendan pelissä nähtiin viime vuosilta tuttua haparointia. Hän muun muassa lahjoitti avauserän Jiangille epäonnistumalla helpohkossa punaisessa 62–28-johtoasemassa.
– Voi hyvä luoja. Kuka osasi odottaa tuota? TNT Sportsin selostaja Philip Studd hämmästeli.
O'Sullivan on voittanut kauden 11 ottelustaan vain kuusi. Seuraavaa matsiaan hän joutuu odottelemaan lähes kolme viikkoa.
Zhao Xintong sai puolestaan sokkihoitoa Scott Donaldsonilta, joka vei ottelun katkaisuerässä 5–4.
Mark Williams hävisi Fan Zhengyille 4–5. Walesilaissuuruus upotti jo ratkaisevan pinkin pallon päätöserässä, mutta lyöntipallo livahti samalla suorituksella vastakkaiseen kulmaan. Tämän jälkeen Fan onnistui pinkissä.
Tähdiltä nähtiin myös onnistumisia. Judd Trump tykitti Huang Jiahaon nurin erin 5–0 vain 54 minuutissa.