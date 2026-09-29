Kesän MM-kisoissa alkulohkoon jäänyt Turkki sai taas kylmää vettä niskaansa, kun se kärsi musertavan 1–4-kotitappion Italialle Kansojen liigan A-liigassa.
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Italia karkasi jo ensimmäisen puolen tunnin aikana kolmen maalin johtoon. Maaleista vastasivat Inter Milanin Alessandro Baston, Lazion Davide Frattesi ja Brentfordin Michael Kayode.
Toisella puoliajalla 4–1-loppulukemat puski Interin kärkimies Francesco Esposito.
Turkki on hävinnyt kummankin Kansojen liigan ottelunsa kärsittyään avausottelussa 0–1-tappion Ranskan isäntänä. Roberto Mancinin luotsaama Italia kärsi avausottelussaan 0–2-kotitappion Belgialle.
Olise ratkaisi loppuhetkillä
Zinedine Zidanen valmentama Ranska otti toisen peräkkäisen voittonsa samassa lohkossa, kun se kukisti Belgian 1–0.
1:34Michael Olisen upea soolomaala ratkaisi loppuhetkien voiton Ranskalle.
Ottelun ainoaa maalia saatiin odottaa aina viimeisille minuuteille saakka, kun vaihdosta kentällä päässyt laukoi tarkasti alakulmaan pitkän kuljetuksensa päätteeksi.