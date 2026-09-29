Kotimaisista juureksista ostoskoriin kannattaa nyt napata muun muassa herkullista palsternakkaa.

Syksy ja talvi ovat kotimaisten juuresten kulta-aikaa. Mikä parasta, sesongissa olevia juureksia saa usein todella edulliseen kilohintaan.

Ruokakaupan hevi-osastolta löytää nyt muun muassa maukasta palsternakkaa. Kotimaisen palsternakan sesonki on syyskuusta joulukuuhun, mutta varastoituna se jatkuu aina toukokuulle saakka.

Tiesitkö, että palsternakka on myös erinomainen kuidun lähde? Juureksessa kuitua on 5,7 grammaa sataa grammaa kohden. Lisäksi palsternakka sisältää vitamiineja, kivennäisaineita, foolihappoa ja antioksidantteja.

Ei tarvitse kuoria

Kerroimme aiemmin, että monet kasvikset kannattaa jättää kuorimatta, ja tämä sääntö pätee myös palsternakkaan.

– Palsternakan voi hyvin jättää kuorimatta, pelkkä pesu riittää. Kuorista saa ruokaan vielä enemmän makua ja kuoren vitamiinit eivät mene hukkaan, elintarvike- ja yritysasiantuntija Mirja Pummila Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisista on aiemmin neuvonut.

Palsternakkaa saa nyt noin parin euron kilohintaan.MTV

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Täydellinen uunijuures

Palsternakka on täydellinen raaka-aine esimerkiksi suosittuihin uunijuureksiin. Palsternakan maku nimittäin nousee uusiin sfääreihin uunissa paahtamalla.

Monet tuntevat palsternakan liemijuureksena ja se antaakin hyvää makua keittoihin ja pataruokiin. Marttojen mukaan palsternakkaa kannattaa kokeilla ehdottomasti myös pariloituna, pihveiksi paistettuna, piirakoissa ja salaateissa.

Lisäksi soseutettu palsternakka maistuu keitoissa ja vaikka joululaatikoissa!

Testaa suosikkiohje: Uunijuurekset Kari Aihisen tapaan

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran syyskuussa 2024.