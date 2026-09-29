Poliisin kiinniottamat kolme muuta henkilöä on vapautettu.
Poliisi esittää 37-vuotiasta miestä vangittavaksi lauantai-iltana Naantalin kylpylässä tapahtuneeseen ampumiseen liittyen.
Miestä epäillään törkeästä pahoinpitelystä, vaaran aiheuttamisesta ja törkeästä ampuma-aserikoksesta. Aiemmin miestä epäiltiin tapon yrityksestä.
Poliisi otti aiemmin kiinni myös kolme muuta henkilöä, jotka on nyt vapautettu. Heitä epäillään rikoksentekijän suojelemisesta.
Poliisi jatkaa esitutkintaa muun muassa kuulusteluilla ja teknisellä tutkinnalla.
Tästä on kyse
Yksi ihminen haavoittui lauantai-iltana ampumisessa Naantalin kylpylässä, kun mies ampui kohti toista miestä.
Maanantaina poliisi kertoi, että uhrin tila on vakaa.
Kyseessä oli poliisin mukaan "kahden henkilön välinen riita". Ampumisesta epäilty mies poistui kylpylän alueelta, mutta myöhemmin yöllä poliisi otti hänet kiinni.
Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Jari Klaus on kertonut MTV Uutisille, että mies ehti olla muutaman tunnin kadoksissa kunnes hänet otettiin kiinni Salosta yksityisasunnosta.