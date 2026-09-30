Norjan parlamentissa selvitetään tällä viikolla Jeffrey Epsteinin yhteyksiä maan valtaeliittiin. Pääministeri Jonas Gahr Støre kiisti väitteet epäterveestä toimintakulttuurista.

Norjan suurkäräjien valvonta- ja perustuslakivaliokunnan avoimet Esptein-kuulemiset ovat alkaneet tänään keskiviikkona Norjan parlamentissa.

Kaksipäiväisten kuulemisten toivotaan tuovan jonkinlaista selkeyttä siihen, miten edesmennyt, seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen valtaeliittiin.



Alkuvuodesta Yhdysvalloissa julkistetuista Epstein-asiakirjoista selvisi, että esimerkiksi vaikutusvaltaisella norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin. Toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta.

Parlamentissa kuultiin tänään Norjan pääministeriä Jonas Gahr Størea, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Kaikkiaan kuultavana on kaksi nykyistä ja yhdeksän aiempaa ministeriä.

Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre saapui avoimeen Epstein-kuulemiseen Osloon, jossa käsiteltiin Norjan ulkoministeriön toimintatapoja sekä Jeffrey Epsteinin verkostoa Norjassa.AFP / Lehtikuva

Støre torjui NRK:n mukaan väitteet siitä, että Norjan ulkoministeriössä vallitsisi epäterve toimintakulttuuri tai hyvä veli -verkostoihin perustuva päätöksenteko.

– Ei ole perusteita käyttää koko suuresta organisaatiosta termiä "epäterve toimintakulttuuri" sen perusteella, mitä yksi tai muutama henkilö on mahdollisesti tehnyt, Støre sanoi kuulemisessa.

Hän kiisti myös väitteet, joiden mukaan ulkoministeriö olisi erityisen altis suosimiselle tai korruptiolle.

– Mielestäni käytäntömme ovat toimivia. Mikään ihmisten ylläpitämä järjestelmä ei kuitenkaan voi täysin estää luottamuksen väärinkäyttöä.

Tuki ajatushautomolle keskiössä

Epstein-kuulemisessa Norjassa yksi isoja kysymyksiä oli se, miksi Norjan tuki ajatushautomo International Peace Institutelle (IPI) kasvoi merkittävästi sen jälkeen, kun Støre aloitti ulkoministerinä vuonna 2005.

Støre puolusti kuulemisessa IPI:lle annettua tukea ja norjalaisdiplomaatti Terje Rød-Larsenin johtamaa ajatushautomoa.

– Minulla ei ole mitään tietoa myöskään siitä, että Jeffrey Epstein olisi vaikuttanut Norjan ulkopolitiikkaan, kehityspolitiikkaan tai muihin tekemiimme päätöksiin, Støre kommentoi.

Kuuleminen jatkuu huomenna ja päättyy nykyisen kehitysministerin Åsmund Aukrustin ja ulkoministerin Espen Barth Eidenin vastausvuoroihin.

Støre on aikaisemmin toiminut Norjan ulkoministerinä, mutta häntä ei ole mainittu Epsteiniä koskevissa asiakirjoissa.

Juttu jatkuu videon alla.

Diplomaattien ylellisyydet

Entisiä diplomaatteja Terje Röd-Larsenia ja hänen puolisoaan Mona Juulia epäillään osallisuudesta korruptioon.



Asiakirjoista on selvinnyt, että pariskunnalla oli syvät henkilökohtaiset ja taloudelliset suhteet Epsteiniin. Epstein oli esimerkiksi testamentannut miljoonia dollareita pariskunnan kahdelle lapselle.

On myös ilmennyt, että pariskunta oli käyttänyt diplomaattipassejaan yksityismatkoihin Epsteinin lentokoneella ja että Epstein oli tukenut heitä taloudellisesti asuntokaupoissa.



Pitkäkestoinen yhteydenpito tiettävästi jatkui senkin jälkeen, kun Epstein oli tuomittu alaikäisten värväämisestä prostituutioon. Pariskunta on kiistänyt kaikki syytökset.



Epsteinin Norjaa koskevaan vyyhteen liittyvät myös Norjan entisen pää- ja ulkoministerin Thorbjörn Jaglandin korruptioepäilyt. Hänen kerrotaan viestitelleen toistuvasti Epsteinin kanssa matkoista ja vierailuista. Myös hän kiistää syytökset.



Kaiken lisäksi kuningatar Mette-Maritin kruununprinsessa-aikainen yhteydenpito Epsteiniin on ollut voimakkaan arvostelun kohteena.



Epstein teki yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan itsemurhan vuonna 2019 vankisellissä.