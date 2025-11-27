Viiden jälkeen -ohjelmassa tänään vieraillut karismaattinen näyttelijä Sinikka Sokka kertoo, ettei tunnistanut voimakasta väsymystään sydänoireiksi.

Näyttelijänä ja laulajana tunnettu Sinikka Sokka on ehtinyt ilahduttaa suomalaisia jo yli 60 vuoden ajan sekä teatterissa että lukuisissa tv-sarjoissa. Viime vuonna kiireisen Sokan pysäytti sydäninfarkti, jonka oireita hän ei kuitenkaan tunnistanut sydänperäisiksi.

– Olen ollut aina aika liikkuva ja yrittänyt pitää itsestäni huolta. Olen huonouninen, kuten monet kaverinikin, mutta luulin vain, että olen hirveän väsynyt kun olin paljon reissannut Helsingin ja Tampereen ja Helsingin ja Turun väliä kun oli paljon näyttämöllä töitä, kuvailee Sokka.

Ystävättären kommentti jaksamisesta herätti

Sokka ajatteli, että kyseessä oli vain uupumus. Töiden lisäksi, hän oli ollut monissa "kissanristiäisissä". Pääsiäisenä hänen hyvä ystävänsä kiinnitti huomiota siihen, ettei Sokka jaksanutkaan enää entiseen tahtiin.

– Hän sanoi, että Sinikka olet sinä ennen pystynyt tämmöisen mäen kävelemään paremmin, että ei tuo ole enää pelkkää väsymystä. Että mene nyt jonnekin tutkimuksiin ja tutkituttamaan sydäntäsi, kertoo Sokka.

Ystävättären kommentti herätti Sokan ja hän sai alkusysäyksen lähteä lääkäriin. Nyt hän myöntää, että hän vähätteli oireitaan liian pitkään.

Jatkotutkimukset jäivät väliin

Tutkimuksissa sydänlihas oli hyvässä kunnossa, eikä hän lääkärin määräyksestä huolimatta mennyt jatkotutkimuksiin.