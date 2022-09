Ukraina piirittämässä Lymanin – tykistön väitetään jo moukaroivan pakoreittejä: "Huhumylly on valtava – trendi aika selvä"

Ukrainalaisjoukoilla on noin viikon ajan ollut käynnissä hyökkäys, joka näyttäisi pyrkivän Lymanin kaupungin piiritykseen. Artikkelin alun video näyttää, miten hyökkäys on edennyt.

"Trendi on aika selvä"

Vaikka Lymanin saarrostusuhka on selvä, pidetään siitä kiinni niin kauan kuin se vain on mahdollista. Hyökkääjän voimaa pyrittäneen kuluttamaan ja ostamaan aikaa.

– Venäjä todennäköisesti joko itse vetäytyy tai ukrainalaiset pakottavat venäläiset pois. Motin mahdollisuus on olemassa, mutta niitä on nähty tässä sodassa harvemmin.

Koko sodan viitekehyksessä Ukrainan eteneminen on joka tapauksessa ollut reipasta. Siinä missä Ukraina on puskenut eteenpäin parikymmentä kilometriä Lymanin pohjoispuolella, ovat Venäjän joukot edenneet Bahmutin suunnalla satoja metrejä, korkeintaan pari kilometria.

– Venäläisten puolustus on ilmeisesti astetta paremmin organisoitu, vaikka puolustavat joukot eivät kovatasoisia olekaan. On selvää, että myös Ukrainalle on viikkoja jatkuneen hyökkäykset aikana tullut tappioita ja kalusto on kulunut.