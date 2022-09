Risto E. J. Penttilä Venäjän viimeaikaisista tapahtumista: "Puhutaan jo siitä, pysyykö Putin vallassa vai ei"

Samaan aikaan Itämeren alla kulkevat Nord Stream -kaasuputket vuotavat ja aiheuttavat huolta merenrantavaltioissa. Myös Putinin käynnistämä liikekannallepano on aiheuttanut levottomuutta niin Venäjän sisällä kuin naapurimaissakin.

– Sota on mennyt helkkarin huonosti, MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä tiivistää vastauksensa kysymykseen siitä, miksi Putin toimii näin juuri nyt.

– Näytti siltä, että Ukraina etenee niin voimakkaasti, että koko Venäjän korttitalo romahtaa. Näillä vastatoimilla Venäjä yrittää osoittaa sen, että sillä on aloite ja että se pystyy kontrolloimaan (tilannetta).

Onko Venäjä sodassa Natoakin vastaan?

– No kuulostaahan se vakavalta, mutta viesti on tarkoitettu venäläisille. Nyt on vaarana Putinin kannalta se, että tuki loppuu. Siksi puhutaan suuresta isänmaallisesta sodasta. Jotta kansalaistottelemattomuus ei leviäisi, ja että saataisiin mobilisaatio tehtyä.