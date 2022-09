Karttavideo näyttää, miten Ukraina teki läpimurron ja Venäjän rintama romahti: "Siirtyneet paikoin jo omalle puolelleen rajaa"

Venäläiset eivät vetäydy hallitusti, vaan pakenevat kiireellä Harkovan alueella, kirjoittaa amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Ukraina on vallannut takaisin viidessä päivässä enemmän alueita kuin mitä Venäjä on kahminut hyökkäyksillään huhtikuun jälkeen, ISW toteaa.

Raporttien mukaan Harkovasta koilliseen tapahtunut läpimurto on sekä syventynyt että leventynyt päivä päivältä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Nopeasti hyökkäyksen alkamisen jälkeen kävi selväksi, että Venäjän joukot Harkovan alueella olivat varsin vaatimattomat. Lisäksi ne yllätettiin täysin. Aamupalat olivat kattiloissa ja kalusto panssarivaunuja myöten on monin paikoin hylätty käyttökuntoisena.

Ukrainan armeijan mukaan se on vallannut Venäjältä takaisin jo yli 3 000 neliökilometrin kokoisen alueen syyskuun alun jälkeen. Suurinta menestystä Ukraina on saavuttanut Koillis-Ukrainassa Harkovan alueelle, mutta myös Etelä-Ukrainassa Hersonin alueella Kiovan sotilaat ovat edenneet.

Läpimurron syvyys on 70 kilometriä, arvioi amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Venäjän armeija on muotoillut asian niin, että Kremlin joukot ovat vetäytyneet "hyvässä järjestyksessä" vahvistaakseen Donetskin aluetta. Raportit kertovat toista.

– Venäläiset eivät suorita hallittua vetäytymistä, vaan ovat kiireellä pakenemassa kaakkoiselta Harkovan alueelta, kirjoittaa ISW.

Vallattu alue voi olla arvioitua suurempia

Ukraina on kertonut, ettei taisteluita käydä enää vain Harkovasta itään ja etelään, vaan myös pohjoiseen, jossa ukrainalaiset ovat oman ilmoituksensa mukaan edenneet noin 50 kilometrin päähän Venäjän rajasta.

– Harkovan suunnalla Ukrainan toiminta on jatkunut, eli eilen pääsivät Izjumin kaupunkiin ja nyt tyhjentävät venäläisistä myös kaupungin ympäristöä, Kastehelmi sanoo MTV Uutisille.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Ukraina ottaa nyt vahvasti haltuun niitä alueita, joissa Venäjä on pitkään yrittänyt itse hyökätä, Kastehelmi jatkaa.

Izjumin kaupunki on pitkään ollut Venäjälle yksi Itä-Ukrainan keskeisistä tukikohdista ja hyvän aikaa arvioitiin, että Kreml pyrkisi muodostamaan jättimotin sen ja Donetskin kaupungin välille.

8:25 Ukrainan vastahyökkäystä etelässä väitetään disinformaatiokampanjaksi – asiantuntija kertoo, mikä merkitys sillä on sodankäynnissä.

Kyseinen jättimotti jäi Venäjälle haaveeksi, mutta Severodonetskin ja Lysytshankin valloituksissa se Itä-Ukrainassa onnistui. Nyt Ukrainan on vahvistamattomien tietojen mukaan raportoitu olevan jo Lysytshankin liepeillä.

Yksityiskohtaista ja vahvistettua tietoa taisteluiden nykytilanteesta on vaikea saada, mutta jutun alusta löytyvä Emil Kastehelmen, John Helinin ja Eerik Materon tiimeineen ylläpitämä tilannekartta antaa yleiskuvan Harkovan alueen tilanteesta.

– Vaikuttaa siltä, että venäläiset ovat vetäytyneet hyvin suuresta osasta Harkovan oblastia, Kastehelmi sanoo.

– Ei ole varmaa, ovatko Ukrainan joukot ehtineet vielä joka paikkaan ottamaan tilaa haltuunsa, mutta venäläiset ovat silti ilmeisesti siirtyneet paikoin jo omalle puolelleen rajaa, Kastehelmi jatkaa.

"Taitava operaatio – aloite täysin Ukrainalla"

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ukrainan "taitava operaatio" on hyödyntnyt Oskiljokea venäläisten pussittamisessa, kirjoittaa Suomen entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri Twitterissä.

Asukasluvultaan vaatimattoman 30 000 asukkaan Kupjanskia on pidetty Harkovan hyökkäyksen keskeisenä kruununjalokivenä, jonne Ukraina myös selvästi läpimurrollaan pyrki. Se löytyy kartalta juuri Oskiljoen varrelta.

Kupjansk on liikenneyhteyksien solmukohta ja siksi huollolle tärkeä.

– Aloite on täysin Ukrainalla. Venäjä joutuu raapimaan reservejä kasaan ukrainalaisten pysäyttämiseksi. Tilannetta pahentaa se, että paniikki näyttää leviävän laajalle alueelle, kenraalimajuri evp. Toveri kirjoittaa.

– Hersonin suuntaan aiemmin siirrettyjä joukkoja aletaan varmaan kohta siirtämään takaisin itään.

Venäjän on raportoitu siirtäneen merkittäviä määriä sotilaitaan ja kalustoaan esimerkiksi juuri Harkovan alueelta Etelä-Ukrainaan, jonne Ukraina pitkin kesää rummutti hyökkäävänsä. Ukrainan vastahyökkäys alueella nähtiin pari viikkoa sitten.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

0:35 Ukrainan julkaisemalla videolla vilahtaa ammus ja räjähdyksen jälkeen sotilas hylkää tankin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Siitä huolimatta, että Ukraina on onnistunut valtaamaan suuria alueita Koillis-Ukrainassa, ei varsinaisista suurtaisteluista ole kerrottu. Sen sijaan uutisia hylätystä kalustosta ja pakenevista venäläisistä on riittänyt. Taisteluiden määrän ja koon todellinen laita todennäköisesti selviää vasta pitkän ajan kuluttua.

– Kupjanskin suuntaan nopeasti heitettävät huonosti koulutetut Venäjän reservit kohtaavat voitontahtoisia ukrainalaisia, jotka ovat varmasti varautuneet vastahyökkäykseen ja joilla on kykyä syvään vaikuttamiseen, Toveri arvioi.

– Operaation jatko riippunee Ukrainailla käytössä olevien joukkojen määrästä. Eräiden arvioiden mukaan nyt olisi käytetty kahta 3–4 prikaatin operatiivista ryhmään, jotka varmaan sitoutuvat selustan puhdistamiseen pariksi päiväksi.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

0:33 Räjähtävätkö tankin ammukset? Valtava tulipallo heittää panssarivaunun palasia ilmaan Ukrainan videolla.

Toveri kuitenkin painottaa, että jos Venäjän rintama jatkaa romahtamistaan samaan tapaan kuin nyt on nähty, niin Ukraina voinee jatkaa hyökkäystään "riskillä nopeamminkin".

– Ukrainan operaation laajuus selvinnee lähipäivinä, Toveri sanoo.

Ukrainalla on Toverin mukaan kaksi selkeää vaihtoehtoa. Voi olla, että tarkoitus on pysähtyä nyt jo saavutetulle Oskiljoelle. Toinen mahdollinen skenaario on koko Harkovan alueen valtaaminen takaisin ja sen jälkeen hyökkäämisen jatkaminen Donbassin seudulle, Toveri katsoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Guardian: Etelä-Ukrainan hyökkäys hämäystä

Ukrainen erikoisjoukot ovat väittäneet brittilehti Guardianin mukaan, että Ukrainan noin kaksi viikkoa sitten alkanut vastahyökkäys oli todellisuudessa disinformaatiokampanja, jonka tavoitteena oli hämätä venäläisiä.

Aiemmin on jonkin verran ihmetelty, miksi Ukraina viestii hyökkäysaikeistaan juuri Etelä-Ukrainaan niin avoimesti ja lopulta myös hyökkää siellä.

Harkovan alueen vastahyökkäyksen alettua esimerkiksi ISW arvioi, että hyökkäys oli "opportunistinen ja hyvin tehokas". ISW piti vielä keskiviikkona "epätodennäköisenä", että kyse oli hämäyksestä.

Ukrainan vastahyökkäys etelässä on edennyt ja raporttien mukaan jatkuu yhä, mutta merkittäviä läpimurtoja ei ole nähty. Nopeasti Ukraina viestitti, ettei alueelta kannata odottaa nopeaa suurmenestystä, vaan kyse on venäläisjoukkojen "systemaattisesta kuluttamisesta".

Juttu jatkuu videon jälkeen.

0:25 Venäjän kehittynein panssarivaunu T-90M "Läpimurto" kohtaa voittajansa Ukrainan armeijan jakamalla videolla.

Samoihin aikoihin levisi uutinen, jonka mukaan Yhdysvallat olisi suositellut Ukrainalle rajatumpaa vastahyökkäystä kuin mitä Ukraina alkujaan suunnitteli. Tämäkin saattoi olla osa hämäyskampanjaa.

Sotahistorioitsija Kastehelmi kertoi viikko sitten epäilleensä "väitteitä siitä, etteikö Ukraina olisi oikeastikin yrittänyt edetä". Ukrainalaissotilaat ovat kertoneet tappioista ja panssaroitujen joukkojen etenemisyrityksistä on raportoitu.

Kastehelmen mukaan Ukrainan väitteet hämäysoperaatiosta "herättävät kysymyksiä".

– Onko tämäkin vain hämäystä? Tosiasia on, että Hersonin alueella ukrainalaiset jokseenkin vahvalla voimalla hyökkäsivät. Oliko se toinen operaatio, jota olisi myös jatkettu jos se olisi osoittautunut menestyksekkääksi, Kastehelmi pohtii.

– Myös Hersonin alueen siviileille on viestitty vahvasti. Voi kuvitella, että siellä saattaa olla siviilien tunnot hieman negatiivisia, jos osoittautuu, ettei siellä ole pyritty kunnolla etenemään.

Siinä missä Harkovan alueella Venäjän puolustus on ollut ohutta, niin Etelä-Ukrainaan Venäjä on tiettävästi rakentanut syviä puolustusasemia.

Venäjää ehkä vietiin sen omassa pelissä

Sotatantereella vastapuolen huijaaminen on oman menestyksen takaamiseksi sekä suotavaa että perinteikästä.

– Etenkin venäläiset ovat tunnettuja siitä. Heillä on sille sanakin, maskirovka, joka nimenomaan tarkoittaa sotilaallista hämäystoimintaa, Kastehelmi sanoo.

– Jos Herson on ollut vain harhautus, niin hyvin ovat onnistuneet. Tällä kertaa Venäjää on ehkä tietyllä tavalla viety pelissä, joka heidän pitäisi itse osata ja ymmärtää.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

0:52 Tältä Severodonetskin katutaistelut näyttivät kesäkuussa – sotilas lähettää terveiset venäläisille: "Haistakaa...!"

Venäjän tiedustelu ei ole Ukrainan sodassa ollut maineensa tasolla. Kreml ei esimerkiksi useiden eri arvioiden mukaan odottanut Ukrainalta nähdyn kaltaista vastarintaa. Tästä kertoo eritoten sen Ukrainan rajoille helmikuun 24. päivään mennessä keskittämien joukkojen suhteellinen vähyys tavoitteisiin nähden.

Selvältä näyttää, että Harkovan alueen joukot yllätettiin täysin. Venäjän sotakommentaattorien keskuudessa Harkovan alueesta kuitenkin puhuttiin huolestuneeseen sävyyn jo useampia viikkoja, Kastehelmi sanoo.

Lue myös: Putin läksytti julkisesti sotilaitaan ja Shoigun puolustustusministeriötä

– Jokin ajatus siellä on ollut, että jotain tällaista saattaisi tapahtua. Kiinnostavaa on, mistä nämä tiedot mahtaneet tulla. Onko se ollut sisäpiirin tietoa tai jotain venäläistä tiedustelutietoa, Kastehelmi sanoo.

Mahdollista on myös, että Venäjällä oli tiedustelutietoa, mutta sitä ei pidetty luotettavana, se ei päätynyt oikeiden silmien eteen tai siihen ei kyetty reagoimaan esimerkiksi reservien vähyyden vuoksi.

Armeijan salaisuudet pysyvät salassa

Harkovan vastahyökkäys Ukrainalle paitsi puhdas sotilaallinen voitto, niin myös sen tiedustelulle sulka hattuun.

– Ukrainalla on ollut hyvin kattavaa tietoa vihollisesta. Todennäköisesti myös alueella olevat ukrainalaiset siviilit ovat sitä antaneet. Myös länsimailta on tietoa tullut, Kastehelmi toteaa.

Kastehelmi arvioi, että onnistuneen tiedustelun vuoksi Ukrainan armeija on ollut yksi harvoista, jolle Harkovan alueen menestys ei ole tullut yllätyksenä.

Ennen läpimurtoa Ukrainankin on tietysti ollut vaikea varmasti tietää, kuinka eteneminen lähtee liikkeelle.

Todennäköisesti Venäjän rintaman nähdyn kaltaiseen romahtamiseen on Ukrainan sodanjohdossa varauduttu, Kastehelmi sanoo.

Se, että Ukraina onnistui pitämään hyökkäyksen salassa suurelta yleisöltä, ei Kastehelmen mukaan sinällään ole yllätys.

– Nämä asiat pysyvät lähtökohtaisesti salassa, kun ne halutaan pitää salassa. Ukrainalaiset ovat olleet sodan aikana operaatioturvallisuudessa todella taitavia, Kastehelmi muistuttaa.