ISW: Liikekannallepanoa protestoidaan, koska Putin epäonnistui: "Nyt ei ole 1914 tai 1941"

Vähemmistöt ja köyhät juoksuhautaan

Leimallista on tähän mennessä ollut, että suurissa kaupungeissa rekrytointi on ollut verrattain vähäistä, sanoo Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro Uutisaamussa.

– Kaupungeissa on värvätty 0,1 prosenttia, pienissä kylissä prosenttiluku on saattanut nousta kymmeneen. Värvätään vähemmistöjä ja köyhempää maaseutuväkeä, joilla ei ole kauheasti vaihtoehtoja.

Venäjän sodassa kärsimien tappioiden on arveltu reilun puolen vuoden aikana kasvaneen kymmeniin tuhansiin. Pian Harkovan rintaman nopean romahtamisen jälkeen Venäjä julisti liikekannallepanon. Kremlin on pakko saada lisää sotilaita, jos se aikoo pitää kiinni edes nyt miehittämistään alueista.

– Ei voi hylätä esimerkiksi koko Donetskin ja Luhanskin oblastia (aluetta). Sellaista ei voi käydä. Zaporizhzhja on tärkeä maayhteys Krimin ja muiden alueiden välillä. Hersonissa on käynnissä kansanäänestys. Ne eivät ole Venäjälle irtonaisia alueita, joita miehitetään näön vuoksi, sotahistorian tutkija Emil Kastehelmi sanoi sunnuntaina MTV Uutisille.

Kaikki eivät voi noin vain lähteä

Liikekannallepanoa protestoineiden kohtelu on ollut kovaa. Mielenosoitukset on tukahdutettu "väkivaltaisesti ja nopeasti", toteaa Ulkopoliittisen instituutin tutkija Kristiina Silvan Uutisaamussa.

– Se reaktio on jo nähty vaikkapa Suomen rajalla ja täysinä lentokoneina Turkkiin. Siellä on kahdenlaista rekrytointia välttävää väkeä. Niitä, joilla on ulkomaanpassi ja viisumi sekä niitä, joilla ei ole. He menevät sinne, minne viisumia ei tarvita.