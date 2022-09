Putin käskee satojatuhansia sotaan, uudet joukot epäilyttävät: "Jos niitä nyt joukoiksi voi sanoa – huonoilla taistelijoilla on vaikea menestyä"

Ukraina joutuu Venäjän liikekannallepanon vuoksi pelaamaan hieman aikaa vastaan, toteaa sotahistorioitsija Emil Kastehelmi, joka on ylläpitänyt Ukrainan sotaa seuraavaa rintamakarttaa suurhyökkäyksen ensimmäisestä päivästä lähtien.

Julkisesti Venäjän liikekannallepanosuunnitelma on seuraava: 300 000 reserviläistä määrätään palvelukseen, yli kuukausi kertausharjoituksia ja ensisijaisesti Ukrainaan käsketään niitä, joilla on jo aiempaa taistelukokemusta. Annettu koulutus huomioi myös Ukrainan sodan opit.

Pikakoulutuksella rintamalle

Mediatietojen ja asiantuntija-arvioiden mukaan tilanne on toinen. Venäjä saattaa tavoitella yli miljoonan sotilaan komentamista Ukrainaan, kertausharjoitukset ovat 2–3 viikon pikakoulutus, eikä sen aiemman taistelukokemuksenkaan suhteen ole niin nuukaa.

– Pikakoulutuksella lähetettävät joukot ovat yksittäistaistelijoita. He eivät ole olleet joukkokoulutuksessa. Se automaattisesti johtaa siihen, että henkilöillä voidaan lähinnä tilkitä tyhjiä reikiä jo olemassa olevassa joukkokokonaisuudessa, Lindberg sanoo.

"Haastava tilanne suoraan siviilielämästä repäistyille ihmisille"

Venäjällä on ollut toistuvia ongelmia joukkojen yhteispelissä tähänkin asti. Esimerkki pelätty panssarinyrkki on osoittautunut panssarilapaseksi pitkälti siksi, ettei eri aselajien yhteistyö ole toiminut.

Liikekannallepano on ollut kaukana ongelmattomasta. Sen toteutusta on kritisoitu jopa Venäjällä, mikä Lindbergin mielestä on "aika selvä merkki", ettei kaikki ole sujunut suunnitellusti.