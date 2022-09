Suomen entinen tiedustelupäällikkö: "Putin on valmis uhraamaan Luhanskin ja osan Donetskia pitääkseen Hersonin"

Tutkimuslaitos Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro kertoo MTV Uusille nähneensä lukuja, joiden mukaan 30 000 palvelukseen määrättyä on lähetetty suoraan miehitetyille alueille.

"Miten reserviläisten moraali kestää tappioita ja talvea?"

Liikekannallepanolla Venäjä yrittää helpottaa akuuttia miehistöpulaa. Venäjä on menettänyt sodan aikana arviolta kymmeniätuhansia sotilaita joukosta, jota pidettiin jo ennen suurhyökkäystä liian pienenä tavoitteisiin nähden.

– Tähän asti Ukrainassa on kaatunut sopimussotilaita ja vapaaehtoisia. Näiden moraali on kuralla ja kansaa ei ole juurikaan kiinnostanut heidän kohtalonsa. Mielenkiintoista nähdä, miten kansa suhtautuu, kun palvelukseen käskettyjä reserviläisiä alkaa kaatua suuria määriä, kenraalimajuri Toveri pohtii.

– Miten reserviläisten moraali kestää tappioita ja talviolosuhteita rintamalla? Tarjolla on heikkoa varustusta, huonoa huoltoa ja kokemattomia johtajia.

Muun muassa sotahistorioitsija Emil Kastehelmen ylläpitämän sotakartan mukaan Ukrainan on venäläislähteissä väitetty edenneen Itä-Ukrainan Lymanin kaupungin pohjoispuolella. Tietoa ei ole vahvistettu.

Lähde: The War in Ukraine -tilannekartta (Emil Kastehelmi/John Helin/Eerik Matero & OSINT-tiimi)

Toverin arviosta on luettavissa, että Venäjällä on tällä hetkellä isoja ongelmia.

Pulaa on sekä värvättyjen kouluttajista että sotamateriaalista. Yhdistelmä on hankala, sillä se käytännössä estää laadukkaan taisteluvoiman tuottamisen.

Britannian puolustusministeriön tiedustelupäivityksen mukaan Venäjällä on nyt käsissään hallinnollinen ja logistinen haaste: Miten kouluttaa riviin määrätyt.

Monilla palvelukseen määrätyistä armeijan käymisestä on vuosia aikaa, brittiministeriö muistuttaa.

– He kärsivät todennäköisesti korkeita tappiota,

Oman ongelmansa Venäjälle tuo se, että merkittävä määrä perinteisesti koulutuksesta vastaavista yksiköistä on jo siirretty sotimaan Ukrainaan "erikoisoperaation" pitkityttyä.

Toveri: Putin on valmis uhraamaan valloituksiaan

Osa Kremlin kenraaleista on amerikkalaislehti New York Timesin tietojen mukaan pyytänyt lupaa vetäytyä Etelä-Ukrainan Hersonin kaupungista, mutta presidentti Vladimir Putin on kieltänyt tämän.