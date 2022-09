Jos Ukrainan sota menee Venäjän kannalta vielä huonommin, Putinin hallinto saattaa kaatua – Hanna Smith: "Voi olla, että Kremlin päivät ovat luetut"

Smith arvioi kuitenkin, että Venäjällä on pinnan alla uskottua laajempaa vastustusta sotaa kohtaan. Asiat voivat kehittyä arvaamattomaan suuntaan, ja Putinin hallinnon päivät voivat olla luetut, jos mielenosoitukset riistäytyvät käsistä, Smith arvioi MTV Uutisaamun lähetyksessä.

Venäjän on odotettu liittävän tällä viikolla virallisesti itseensä neljä Ukrainan aluetta eli Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporizhzhjan, joissa kannatettiin tekaistuissa kansanäänestyksissä Venäjään liittymistä.

Duuman on odotettu vahvistavan "kansanäänestysten" tulokset tänään ja presidentti Vladimir Putinin antavan lopullisen hyväksyntänsä liitoksille huomenna.

– Tätä miehitystä ja aivopesua jatketaan. Kokonaisuudessaan tätä historiallista narratiiviä [=kertomusta] viedään eteenpäin. Varmasti sitten tehdään pidätyksiäkin niitä vastaan, jotka eivät hyväksy Venäjää. Olemme nähneet, mitä Venäjän miehittämillä alueilla on tapahtunut. Ne ovat olleet aika kauheita uutisia.

Venäjän on odottu pakkovärväävän valloittamiensa alueiden ukrainalaista väestöä armeijaansa. Smithin mukaan tämä voi kuitenkin kääntyä Venäjää itseään vastaan.

Länsi hyväksyi käytännössä Krimin liittämisen

Venäjä on valinnut järjestää kansanäänestysnäytelmän, vaikka se tietää, että tuskin yksikään valtio tulee tunnustamaan "äänestysten" tulosta ja alueiden liittämistä Venäjään.

Ukraina on viime viikkoina vallannut alueita takaisin erityisesti Harkovan alueella Koillis-Ukrainassa, eikä Venäjän sodankäynti ole näyttänyt isoja merkkejä menestyksestä.

– Näillä kansanäänestyksillä ja sillä ajatuksella, että alueet liitetään Venäjään on enemmänkin symbolinen merkitys. Venäjä haluaa näyttää, että on kykeneväinen. Se haluaa näyttää, että jotakin tapahtuu, että voittoja tulee, vaikka ne eivät olisikaan sotilaallisia voittoja.

"Autoritaarinen hallinto tarvitsee mielenosoituksia"

– Hiljainen oppositio on oikeastaan Venäjälle aika tyypillinen ja historiallisesti se on ollut aika iso. Spontaanit mielenosoitukset kertovat kuitenkin myös siitä, että Venäjän yhteiskunnassa on aika paljon vastustusta tälle liikekannallepanolle.