Hersonissa mahdollisuus 25 000 venäläisen mottiin, sanoo Puolustusvoimien ex-komentaja – näin taistelut ovat etenemässä

Kun etulinjassa alkaa tapahtua, joutuvat venäläissotilaat toisinaan odottelemaan käskyjä Kremlistä asti, kirjoittaa brittilehti Economist. Kun päätös Moskovassa on tehty, saattaa se rintamalle ehdittyään olla jo auttamatta vanhentunut.

Ukrainalaisjoukot noudattavat toisenlaista toimintamallia, kertoo Puolustusvoimien ex-komentaja Jarmo Lindberg MTV Uutiset Livelle. Lindbergin haastattelun voi kokonaisuudessaan katsoa jutun lopusta.

Homma toimii näin: Komentoportaan alapäässä oleville ukrainalaissotilaille annetaan tavoite. Heillä on kuitenkin paikallisesti sekä kyky että oikeus hyödyntää havaintojaan eli esimerkiksi rynnätä eteenpäin, jos horisontissa näkyy tyhjää tilaa.

– Suomessa käytetään sanaa tehtävätaktiikka. Ukraina on onnistunut taistelukentän tiedustelussa erinomaisesti. He ilmiselvästi tietävät, missä on heikosti puolustettuja alueita ja tyhjää tilaa.

– Ukraina pystyy tekemään nopeita päätöksiä. Vastassa on Venäjän keskusjohtoinen järjestelmä, jossa kysytään lupaa, saako tehdä noin tai näin. Toistuvasti hämmästellään, kuinka nopeasti ukrainalaiset etenevät. Ei oikein tiedetä, missä kärki menee.

Näitä hämmästyttäviä hetkiä on riittänyt syyskuun alusta lähtien. Juuri kun näytti siltä, ettei Ukrainan hyökkäys maan eteläosassa Hersonin alueelle oikein etene, iskivät ukrainalaisjoukot Harkovan alueella. Venäjän rintama romahti.

Päiväraportit taistelutantereilta eivät ole Venäjän kannalta olleet tuonkaan jälkeen hääviä luettavaa. Strategisesti tärkeä Lyman on taas Ukrainan hallussa ja etelässäkin Ukraina on valloittanut kylän toisensa perään.

"Pakko pitää taukoa"

Koillis-Ukrainan Oskiljoesta ei ollut ukrainalaisjoukkojen pysäyttäjäksi Harkovan seudulla, vaikka se luonnonesteenä soikin Venäjälle periaatteessa oivan puolustusaseman.

– Yleensä puolustus on helppo rakentaa vesistöjen rannalle ja niitä on haastavaa ylittää. Ukraina on jo mennyt joen itäpuolelle. Viimeiset tiedot tosin ovat, ettei eteneminen ole enää niin nopeaa kuin Harkovan alueella (Oskiljoen länsipuolella).

Ukrainalaisjoukot eivät voi "loputtomiin jatkaa hyökkäystä", Lindberg sanoo.

– Alue on aika iso. Vaikka Ukraina etenee, niin kyllä se aikansa ottaa. Pakko pitää taukoa ja täydentää joukkoja.

1:04 Ukraina etenee, mitä presidentti Putin voi tehdä? "Joukkoja pitäisi saada lisää, aseita myös".

Lindbergin mielestä Putin "nosti panoksia" liittämällä tekaistujen kansanäänestysten nojalla Ukrainan alueita Venäjään. Sekä Ukraina että lukuisat länsimaat ovat tuominneet Venäjän toimet.

Venäläisjoukot ja Venäjän tukemat separatistit miehittivät osaa Ukrainasta jo ennen helmikuun suurhyökkäystä. Nyt Ukrainan hyökkäyskärjet uhkaavat jo niitä alueita, joita Venäjä käytännössä hallitsi ennen suursodan syttymistä.

– Jos ja kun Ukraina jatkaa niiden rajojen yli, se on kovin kiusallista Venäjän valtiojohdolle kaikkien näiden tappioiden jälkeen. Kaikille on silloin ilmiselvää, ettei Venäjä ole saavuttanut sotatoimillaan muuta kuin suuret tappiot.

Sotatilanne Itä-Ukrainassa. Lähde: The War in Ukraine -tilannekartta (Emil Kastehelmi/John Helin/Eerik Matero & OSINT-tiimi)

WP: Venäjällä eri strategia Hersonissa

Herson ei ole Harkova, toteaa ukrainalaissotilas amerikkalaislehti Washington Postille (WP).

Harkovan alueella paenneet venäläisjoukot yllätettiin täysin ja he jättivät taakseen huomattavan määrän ehjää raskasta kalustoa panssarivaunuja myöten.

– (Harkovassa) venäläiset jättivät kaikki ammuksensa ja ajoneuvonsa taakseen. Täällä (Hersonissa) emme saa kovinkaan paljon sotasaalista. He vetäytyvät taistelusta, ottavat varusteet mukanaan ja kaivautuvat uusiin asemiin, ukrainalaissotilas sanoo WP:lle.

Myös Britannian puolustusministeriön mukaan venäläisjoukot ovat taistelukosketuksen saatuaan yleensä vetäytyneet Hersonin alueella.

1:33 Poikkeuksellinen sotavideo leviää somessa: venäläinen jalkaväen taisteluajoneuvo antautuu Ukrainan joukoille Hersonin alueella.

Venäjän toimintaa Etelä-Ukrainassa on kuvailtu myös toisin.

Ukrainan sodan tilannekarttaa ylläpitävä sotahistorioitsija Emil Kastehelmi kirjoitti tiistaina Venäjän "koko Hersonin rintaman pohjoisosan romahtaneen nopeasti".

Ukrainan menestyksekäs hyökkäys on edennyt etelään jopa parikymmentä kilometriä, muistuttaa puolestaan Britannia.

Pääosin Ukraina on edennyt Inhuletsjoen itäpuolen ja Dneprjoen länsipuolen välisellä alueella.

Puolustusvoimien ex-komentaja Lindbergin mukaan Ukraina on jälleen kerran löytänyt heikon kohdan Venäjän puolustuksesta.

– Sotahistoriassa alivoimainen taistelija ei ole yleensä pärjännyt, jos on etsinyt vastustajan vahvan paikan ja hakannut päätä seinään. On pärjätty sillä, että on etsitty vastustajan haavoittuvuus ja heikko kohta, Lindberg sanoo.

– Nyt ei tiedetä, mistä Venäjä löytää kovan pohjan, johon etenemisen pysäyttää.

Mahdollisuus 25 000 sotilaan mottiin

Itä-Ukrainan Lymanissa Ukrainalla oli eri lähteiden mukaan mahdollisuus noin 5 000 venäläistaistelijan saartamiseen.

Tiedossa ei ole, kuinka paljon venäläisjoukkoja lopulta Lymaniin mottiin jäi, mutta ilmeisesti Venäjä pystyi vetämään varsin ison osan joukoistaan pois.

Toisaalta Ukrainan on myös kerrottu tuhonneen Lymanista paenneita venäläisjoukkoja teiden varsille.

Hersonin alueella Ukrainalla on mahdollisuus piirittää jopa 25 000 venäläissotilasta, sanoo Lindberg.

– Viimeiset tiedot ovat, että Venäjä on kasannut Nova Kakhovkan alueelle vaurioitunutta kalustoa ja haavoittuneita. Tämä on tällä hetkellä kaikkein kriittisin alue venäläisten kannalta.

4:28 Ydinaseasiantuntijan mukaan Putin uhoaa ydinaseilla, koska tietää häviävänsä sodan Ukrainassa - näin lännen tulisi toimia.

Myös Britannian puolustusministeriö uskoo, että venäläiskomentajat joutuvat katsomaan Nova Kakhovkan aluetta entistä huolestuneemmin.

Alueella sijaitsevat Dneprjoen ylimenopaikat ovat siitä harvinaisia, että ne ovat yhä venäläisjoukkojen hallussa.

Lindbergin mukaan Venäjän sodanjohdon täytyy miettiä, pitävätkö he nykyiset joukot näillä alueilla Itä- ja Etelä-Ukrainassa vai onko jompikumpi suunnista kriittisempi.

– Silloin Venäjä joutuisi taas siirtämään joukkojaan. Ukrainalla voisi olla olla taas etenemisen paikka. Tällä hetkellä Ukrainalla näyttäisi ilmiselvästi olevan paremmat kortit kädessään.

Herson on portti sekä Ukrainalle että Venäjälle

Ukrainan hyökkäys Etelä-Ukrainassa ei ole vielä uhannut Venäjän pääpuolustusasemia, brittiministeriö toteaa. Tiedossa on, että Venäjä on linnoittanut Hersonin seutua pitkin kesää.

Puolustusvoimien entinen komentaja Lindberg muistuttaa, että Herson on iso kaupunki, jonka valloitus ei välttämättä olisi helppo nakki.

– Haluaako Ukraina alkaa kuluttavaan kaupunkisotaan?, Lindberg kysyy.

Helppoa ei tosin ole kaupunkia puolustavilla venäläisilläkään. Ukraina on jo kuukausia vaurioittanut Dneprjoen yli meneviä siltoja ja näin vaikeuttanut venäläisjoukkojen huoltoa. Siltojen heikko kunto vaikeuttaa myös venäläisten mahdollista vetäytymistä, Lindberg sanoo.

Hersonin kohtalo kiinnostaa suuresti sekä Kiovan että Moskovan päättäjiä, sillä kaupunki on strategisesti äärimmäisen merkittävä sekä Ukrainalle että Venäjällä.

– Voi kysyä, onko Venäjällä sellaista tahtoa käydä kaupunkisotaa kuin mitä Ukrainalla oli Azovstalin tehtaalla Mariupolissa, jossa saarrostetut tehtaat olivat loputtomasti hyvin karuissa olosuhteissa.

3:29 Venäläistutkija MTV:lle: Putinin hallinto kaatuu kuukausissa – "Ilman kansan tukea yksikään diktaattori ei onnistu tehtävässään".

Suomen entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri arvioi aiemmin, että presidentti Vladimir Putin uhraa mieluummin osia Donetskista ja Luhanskista kuin menettää Etelä-Ukrainan.

Herson on portti sekä Ukrainalle että Venäjälle.

– Jos Ukraina aikoo edetä Krimille, pitää Herson olla hallussa. Jos Venäjä taas haluaa koskaan koko Ukrainan Mustanmeren rannan haltuun, niin Hersonia ei saa menettää, Lindberg toteaa.