Kotityöt kismittävät parisuhteessa – huomioi tämä: "Harvoin johtaa kauhean hyvään tilanteeseen"

Kotitöiden epätasaisesta jakautumisesta parisuhteessa puhutaan paljon. Esimerkiksi askareiden epätasaisuuden vaikutuksia seksielämään on tutkittu jonkun verran: australialaistutkijat havaitsivat, että mitä tasaisemmin askareet oli jaettu, sitä tyytyväisempiä naiset olivat parisuhteeseensa ja sitä korkeammat seksuaaliset halut heillä olivat . Myös vuonna 2016 julkaistussa, Cornellin yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että kotityönsä jakavilla pariskunnilla on keskivertoa aktiivisempi seksielämä.

Olennainen kysymys: "Mihin meillä ollaan tyytyväisiä?"

– Ajattelen, että se on perhekohtaista, ja "mihin meillä ollaan tyytyväisiä?" on ehkä se olennainen kysymys. Jos toinen on tyytyväinen ja toinen tyytymätön, niin se harvoin johtaa pitkässä juoksussa kauhean hyvään tilanteeseen parisuhteen tai sen perhedynamiikan näkökulmasta. Ajattelen, että jokainen perhe voi itse valita sen, mikä on se meidän tapa olla ja elää ja miten meillä jakautuvat nämä [kotityöt] , sanoo vanhemmuuden asiantuntija Johanna Sassali Väestöliitosta Huomenta Suomen haastattelussa.