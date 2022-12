Tiedostatko suhteenne "römpiöt"? Psykologi antaa vinkit, jos oma parisuhde mietityttää – ota käyttöön 30 sekunnin sääntö

– Joulu on aikaa, jolloin pysähdytään omien ajatusten äärelle. Onko tunne parisuhteessa oikea? Mitä hyvää ja huonoa suhteessa on? Onko tunne toisesta muuttunut? On tärkeää, että ajatusten kanssa ei jää yksin, vaan niistä puhuu kumppanille, Valon rakkauspsykologi, Ensitreffit alttarilla -ohjelmassakin asiantuntijan roolissa nähty Tony Dunderfelt sanoo tiedotteessa.