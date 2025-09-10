Venäjän drooni-isku Puolaan on järkyttänyt eri puolilla maailmaa. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi tilannetta MTV:n Seitsemän uutisissa.

Venäjä loukkasi Puolan mukaan maan ilmatilaa viime yönä drooneilla.

Puolan pääministerin Donald Tuskin mukaan maan ilmatilaa loukattiin ainakin 19 kertaa ja ainakin yksi talo ja auto vaurioituvat drooneista. Henkilövahinkoja iskuista ei syntynyt.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kutsui Venäjän toimia vastuuttomiksi ja ennennäkemättömiksi. Myös monet valtionjohtajat sekä Naton pääsihteeri Mark Rutte tuomitsivat teon.

Venäjän mukaan drooneja ei ollut tarkoitettu Puolaan vaan Ukrainaan. Lisäksi se sanoi olevansa valmis keskustelemaan asiasta Puolan puolustusministeriön kanssa.

Pääministeri Petteri Orpo kertoo Seitsemän uutisissa, miten Suomi reagoi tilanteeseen ja mitä sotilaallisia toimia vaatii, jotta Suomen rajoja ei loukata.

Lähetyksessä kuullaan myös muun muassa MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtajan Janne Puumalaisen raportti Strasbourgissa Euroopan parlamentista.

