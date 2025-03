Orpo: Maailma on sekaisin, suomalaiset voivat olla turvallisin mielin – pääministeri ei ymmärrä yhtä asiaa Trumpin toiminnassa

Suomi tukee yhdessä rintamassa Ukrainaa sodassa Venäjää vastaan, pääministeri Petteri Orpo (kok.) painotti tiistain tiedotustilaisuudessa.

Jos Yhdysvallat todella keskeyttää tukensa Ukrainaan, tarkoittaa se Euroopalta Orpon mukaan mittavia lisäpanostuksia Ukrainan puolustamiseksi – ja ripeästi. Orpo lupaa Suomen olevan mukana auttamassa, mutta sotilaita Suomesta Ukrainaan ei olla lähettämässä.

– Meillä on 1300 kilometriä omaa rajaa puolustettavana. Mutta olemme muilla tavoin mukana kyllä turvaamassa, Orpo kommentoi.

Orpo kutsui kaikki puolueiden puheenjohtajat ja ryhmäpuheenjohtajat koolle keskustelemaan Ukrainan tilanteesta.

– On hienoa nähdä, kuinka yksituumaisina olemme sitoutuneet Ukrainan tukemiseen. Haluamme vahvistaa Ukrainan asemaa neuvottelupöydissä ja olemme demokraattisesti valitun Ukrainan presidentin takana, Orpo jatkoi.

Venäjän ymmärtäminen hämmentää

Puolueet keskustelivat myös Suomen suhteesta Yhdysvaltoihin Donald Trumpin aikakaudella. Orpon mukaan hän ajattelee Yhdysvaltojen suhteen kahtiajakoisesti.

– He eivät ole suoraan indikoineet lähteä Natosta ja Euroopan puolustamisesta. Venäjän ymmärtäminen on hämmentävä tulokulma. Me haluamme vahvistaa Ukrainaa, että syntyy rauha. USA vähentää tukea, jos Ukraina ei ryhdy sopimaan, Orpo vastasi.

Orpo kuitenkin muistuttaa, että "kaikista ristiriitaisuuksista huolimatta suhdetta Yhdysvaltoihin pitää pystyä vaalimaan".

Uutinen Yhdysvaltain Ukraina-tuen keskeyttämisestä on Orpon mukaan "totta kai huono".

– Se pitää ottaa erittäin vakavasti ja se nostaa kiireellisyyttä Ukrainan tuen saamiseksi Euroopasta

Orpo: EU:n puolustusrahoitus ei vielä riitä

EU-komissio kertoi aiemmin tiistaina ottavansa käyttöön uuden 150 miljardin euron rahoitusvälineen, josta jäsenmaat voivat hakea lainoja puolustukseen tehtäviin investointeihin. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin mukaan rahastosta voitaisiin tehdä hankintoja esimerkiksi ilmapuolustuksen vahvistamiseksi. Von der Leyen ei kertonut, miten välinettä rahoitettaisiin.

Von der Leyenin mukaan Euroopan puolustusta voidaan vahvistaa suunnitelman avulla jopa 800 miljardin euron edestä.

Orpo luonnehtii uutta puolustusrahoitusvälinettä ensimmäiseksi aalloksi, jolla vahvistetaan nopeasti puolustusinvestointikykyä.

– EU:n omaa budjettia vastaan voidaan ottaa lainaa, joka edelleen ohjataan jäsenmaille puolustusteollisuuteen, Orpo sanoi.

Orpo sanoi, että tämä ei kuitenkaan vielä riitä, vaan sen lisäksi tarvitaan kokoluokaltaan moninkertaisia uusia toimia.

Sen takia valkoinen kirja, jota valmistellaan komissiossa maaliskuuhun mennessä, siellä pitää olla uusia välineitä ja kokoluokan pitää olla moninkertainen, Orpo lisäsi.

Hän sanoi odottavansa myös Euroopan investointipankin sääntöjen laajentamista niin, että se mahdollistaa laajasti puolustusinvestointien tukemisen.

Eurooppa-neuvosto on koolla torstaina, ja tämä tuki on kokouksen tärkein puheenaihe.

– Meidän on tehtävä Euroopassa ratkaisuja Ukrainan nopeasta tukemisesta ja Euroopan puolustuksen vahvistamisesta, Orpo toisti.

Orpon mukaan komissio ei saada jumiin yksittäisten maiden, esimerkiksi Unkarin vastahankaan, vaan edettävä niiden kanssa, jotka ovat halukkaita Ukrainaa tukemaan.

Yhdysvaltain presidentti Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin katastrofiin päättynyt tapaaminen viime perjantaina on herättänyt huolta maailmanlaajuisesti – niin Ukrainan kuin koko Euroopan turvallisuudesta. Orpo halusi omalta osaltaan rauhoitella tilannetta Suomen kannalta.

– Vaikka maailma on sekaisin, suomalaiset voivat olla turvallisin mielin, Emme ole yksin, meillä on liittolaisia, kumppaneita ja naapureita. Ei ole voimaa, joka tänne olisi hyökkäämässä. Haluamme yhdessä vahvistaa Suomen puolustusta niin paljon, ettei kenellekään tule mieleenkään hyökätä tänne, Orpo sanoi.

Täydennetty Orpon kommentteja Von Der Leyenin esitykseen kello 14.23.