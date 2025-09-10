Ursula von der Leyen: "Venäjän tekemä ilmatilan loukkaus on ennennäkemätön"

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen toteaa linjapuheessaan, että Eurooppa käy taistelua. Komission puheenjohtajan mukaan uuden Euroopan on noustava.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoo, että Eurooppa on tällä hetkellä taistelussa tulevaisuudestaan ja vapaudestaan. 

Hänen mukaansa uuden Euroopan on noustava ja kyettävä pitämään huolta puolustuksestaan ja kilpailukyvystään.

Hän kommentoi myös viime yön tapahtumia Puolassa, jossa toistakymmentä droonia loukkasi maan ilmatilaa.

Von der Leyen sanoi Venäjän aiheuttaman ilmatilan loukkuksen olleen vastuuton ja ennennäkemätön.

Hänen mukaansa EU:n pitää luoda enemmän painetta Venäjän tuomiseksi neuvottelupöytään.

Uutinen päivittyy.

