Puolan asevoimat: Ilmatilaa loukattu useita kertoja drooneilla – hävittäjät ilmaan

Puolan asevoimien mukaan maan ilmatilaa on loukattu useita kertoja drooneilla Venäjän Ukrainaan tekemän öisen hyökkäyksen yhteydessä. Puolan ja liittolaismaiden hävittäjiä lähetettiin taivaalle Puolan ilmatilan turvaamiseksi. Asevoimien mukaan drooneja on ammuttu alas.
Puolassa suljettiin neljä lentokenttää "valtion turvallisuuden varmistamiseen liittyvän suunnittelemattoman sotilaallisen toiminnan" vuoksi, kertoi uutistoimisto Reuters Yhdysvaltain ilmailuviranomaisten tietoihin viitaten.
Suljettujen kenttien joukossa on maan suurin Chopin-lentokenttä Varsovassa. Muut kolme suljettua kenttää ovat Rzeszów–Jasionka, Varsovan Modlin ja Lublin, FAA kertoo.
Puolan puolustusministeri Cezary Tomczyk kertoo, että presidentille ja pääministerille on ilmoitettu asiasta.
Pääministeri Donald Tuskin mukaan maan asevoimat ovat käyttäneet sotilaallista voimaa maan ilmatilaa loukanneita kohteita vastaan.
