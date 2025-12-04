Orpo suhtautuu toiveikkaasti siihen, että jäädytetyistä varoista voitaisiin tehdä päätös pian.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei näe EU:n yhteisvelkaa mahdollisena Ukrainan tueksi. Hän sanoi STT:lle eduskunnassa torstaina, ettei Suomen kanta asiaan ole muuttunut. Venäjän jäädytetyt varat on saatava käyttöön.



Entä jos se ei ole mahdollista?



– En haluaisi edes avata sitä keskustelua, koska minun, Suomen ja hallituksen kanta on ollut huippukokouksessa aivan yksiselitteinen. Olisin ollut valmis tekemään päätöksen jo viimeksi, hän sanoi.



EU-komissio esitti keskiviikkona kahta vaihtoehtoa Ukrainan rahoitustarpeiden turvaamiseksi. Vaihtoehdot ovat EU:n yhteistä budjettia vastaan ottama laina ja sotakorvauslaina Venäjän jäädytettyjen varojen käteistuotoista.



Orpo suhtautuu toiveikkaasti siihen, että jäädytetyistä varoista voitaisiin tehdä päätös pian. Hänen mukaansa tavoitteena on löytää ratkaisu ennen EU-huippukokousta, vaikka hän myöntääkin, että "viimeiset metrit ovat vaikeat". Huippukokous pidetään 18. joulukuuta.



– Minun mielestäni Belgian huolet ovat liittyneet rahoitusvakauteen, riskien hallintaan ja siihen, että se laillisuuspohja on kunnossa. Minusta näissä on löydetty riittävät ratkaisut.

Ukrainalta rahat loppumassa

EU:n pitäisi pian löytää ratkaisu Ukrainan rahoitusvajeen paikkaukselle. Ukrainan rahat ovat loppumassa ensi keväänä. Tarkoituksena on turvata Ukrainan rahoitustarpeet vuosiksi 2026–2027 kattamalla noin kaksi kolmasosaa maan menoista, yhteensä noin 90 miljardin euron verran.



Sotakorvauslainassa on kyse lainasta, joka rahoitettaisiin Venäjältä jäädytettyjen varojen käteistuotoilla. Ukraina maksaisi EU:lle takaisin vain siinä tapauksessa, että Venäjä maksaa maalle sotakorvauksia. Venäläisistä varoista valtaosaa Euroclear-rahoituslaitoksessaan hallinnoiva Belgia on kuitenkin pelännyt Venäjän mahdollisia oikeustoimia ja vastatoimia, jotka voisivat olla maalle hintavia. Belgia on myös huolissaan sitä, että jos pakotteet syystä tai toisesta laukeaisivat, Venäjä vetäisi varansa heti pois Euroopasta ja lasku lankeaisi Belgian maksettavaksi. Valtiovarainministeri (ps.) ei kommentoinut asiaa toimittajille eduskunnassa torstaina.