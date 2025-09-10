Drooni-isku Puolaan herättää suurta epävarmuutta kansalaisten parissa.

Toistakymmentä droonia loukkasi tiistaina ja keskiviikon välisenä yönä Puolan ilmatilaa. Muun muassa EU on tulkinnut iskun tahallisena. Puolassa tavalliset ihmiset kokevat tilanteen uhkaavana.

– En tunne oloani täysin turvalliseksi. Venäjä on tavallaan soluttautumassa maahamme. En voi tietää, miksi droonit iskivät. Nyt ei tullut uhreja, mutta tulevaisuudessa se on mahdollista, sanoo hoitotyöntekijä Julian Kolasa.

Puolan Sopotissa uutistoimisto Reutersin haastattelema Kolasa pitää mahdollisena, että "jotakin pahaa voi tapahtua".

– Asia on tutkittava.

Pelkona sodan laajeneminen Eurooppaan

Valkovenäläinen toimittaja Hannah näkee drooni-iskussa viitteitä Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa.

– Tämäntapaista on tapahtunut ennenkin Venäjän ja Valko-Venäjän taholta. Valkovenäläisenä olen huolissani, jos maani on nyt osallisena sodassa. En halua sodan eskaloituvan Eurooppaan.

Paikallishallinnon työntekijä Jakub Swiderski miettii, kuinka drooni-iskuun nyt vastataan.

– En osaa ennustaa, vastataanko tilanteeseen vai eikö siihen vastata. Meidän pitäisi miettiä, olemmeko turvassa vaiko emme. Drooni-isku tehtiin, jotta tuntisimme olomme uhatuksi ja turvattomaksi.

