Venäjän droonit lensivät Nato-maan taivaalla – presidentti Stubb: "Rauhan sijasta Venäjä hakee eskalaatiota"

Tasavallan presidentti Alexander Stubb tuomitsee Venäjän droonien tunkeutumisen Puolan ilmatilaan. Presidentti kirjoittaa X:ssä, ettei droonien läsnäoloa Puolan ilmatilassa voi hyväksyä.
Presidentin mukaan tapahtuma on seuraus siitä, että Venäjä on laittomassa hyökkäyssodassaan kiihdyttänyt iskujaan Ukrainaa vastaan, erityisesti miehittämättömillä järjestelmillä.
– Kyse on koko Euroopan turvallisuudesta. Venäjä kantaa vastuun teosta. Keskustelemme Puolan ja liittolaisten kanssa.
– Puolalla on Suomen täysi tuki. Rauhan sijasta Venäjä hakee eskalaatiota. Meidän on jatkettava Ukrainan tukemista ja lisättävä painetta Venäjää ja sen sotataloutta kohtaan, presidentti kirjoittaa.
Myös pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi Venäjän droonien tunkeutumista Puolan ilmatilaan.
– Puola joutui turvautumaan poikkeuksellisiin toimiin suojatakseen ilmatilaansa Venäjän drooneilta. Olin yhteydessä Puolan pääministeri Donald Tuskiin, Orpo kirjoittaa X:ssä.
Myös Orpon mukaan Puolalla on Suomen täysi tuki.
– Hallituspuolueiden puheenjohtajat ja muut keskeiset ministerit saivat asiasta aamulla katsauksen.
Tästä on kyse
Puolan asevoimat kertoivat aamun aikana, että maan ilmatilaan tunkeutui yön aikana kymmenkunta kohdetta, joista osa ammuttiin alas.
Asevoimien mukaan lennokkien päätyminen maan ilmatilaan Venäjän hyökätessä Ukrainaan oli "aggressiivinen teko".
Venäjää ei syytetä lausunnossa suoraan hyökkäyksestä Puolaa vastaan.
Finnair perui aamun ensimmäisen lentonsa Varsovaan, sillä Puola sulki lentokenttiä tilanteen vuoksi.