Venäjän droonit lensivät Nato-maan taivaalla – presidentti Stubb: "Rauhan sijasta Venäjä hakee eskalaatiota"

1:59imgKatso myös: MTV Kiovassa: Ukraina varautuu vielä vuosien sotaan.
Julkaistu 16 minuuttia sitten(Päivitetty 11 minuuttia sitten)
Toimittajan kuva

Tommi Forsman

tommi.forsman@mtv.fi

STT

Tasavallan presidentti Alexander Stubb tuomitsee Venäjän droonien tunkeutumisen Puolan ilmatilaan. Presidentti kirjoittaa X:ssä, ettei droonien läsnäoloa Puolan ilmatilassa voi hyväksyä.

Presidentin mukaan tapahtuma on seuraus siitä, että Venäjä on laittomassa hyökkäyssodassaan kiihdyttänyt iskujaan Ukrainaa vastaan, erityisesti miehittämättömillä järjestelmillä.

– Kyse on koko Euroopan turvallisuudesta. Venäjä kantaa vastuun teosta. Keskustelemme Puolan ja liittolaisten kanssa. 

– Puolalla on Suomen täysi tuki. Rauhan sijasta Venäjä hakee eskalaatiota. Meidän on jatkettava Ukrainan tukemista ja lisättävä painetta Venäjää ja sen sotataloutta kohtaan, presidentti kirjoittaa.

Myös pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi Venäjän droonien tunkeutumista Puolan ilmatilaan.

– Puola joutui turvautumaan poikkeuksellisiin toimiin suojatakseen ilmatilaansa Venäjän drooneilta. Olin yhteydessä Puolan pääministeri Donald Tuskiin, Orpo kirjoittaa X:ssä.

Myös Orpon mukaan Puolalla on Suomen täysi tuki.

– Hallituspuolueiden puheenjohtajat ja muut keskeiset ministerit saivat asiasta aamulla katsauksen.

Tästä on kyse

Puolan asevoimat kertoivat aamun aikana, että maan ilmatilaan tunkeutui yön aikana kymmenkunta kohdetta, joista osa ammuttiin alas. 

Asevoimien mukaan lennokkien päätyminen maan ilmatilaan Venäjän hyökätessä Ukrainaan oli "aggressiivinen teko".

Venäjää ei syytetä lausunnossa suoraan hyökkäyksestä Puolaa vastaan.

Finnair perui aamun ensimmäisen lentonsa Varsovaan, sillä Puola sulki lentokenttiä tilanteen vuoksi.

Lue myös: MTV Kiovassa: Ukraina varautuu vielä vuosien sotaan: "Sitten, kun Venäjää on heikennetty niin paljon..."

Lisää aiheesta:

Puola pudotti venäläisiä lennokkeja ilmatilassaan – Risto E. J. Penttilä: "Selvästi provokaatio"Venäläisdroonit loukkasivat Puolan ilmatilaa – EU:n Kallas: "Vaikuttaa tahalliselta" Medvedev: Venäjän lisättävä linnoitteita Suomen rajalle – Euroopan Ukraina-turvatakuut "hölynpölyä ja hevonpaskaa"Kreml kommentoi iskuja Kiovaan: "Onnistuneita"Venäjä: USA:n lennokit Mustallamerellä lisäävät suoran yhteenoton uhkaaRanskan Macron ei sulje pois maajoukkojen lähettämistä – Niinistö: Ukrainan tukemiseksi löydettävä uusia keinoja
PuolaUkrainan sotaPetteri OrpoUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Puola