Pääministerin mukaan ratkaisu Venäjältä jäädytettyjen varojen käytöstä on hyvin lähellä.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan ratkaisu Venäjältä jäädytettyjen varojen käytöstä Ukrainan hyväksi on hyvin lähellä.



Asiaa käsitellään EU-huippukokouksessa ensi viikolla. Orpo sanoi eduskunnan kyselytunnilla, että kaikki edellytykset päätöksen tekemiseksi ovat nyt olemassa.



Hän totesi, että jos asiasta ei pystytä päättämään, se on Euroopalle lähes häpeällistä. Orpon mukaan Suomi tekee kaikkensa, että ratkaisu saadaan aikaan.

Myös ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) on arvioinut, että varat tullaan saamaan käyttöön. Valtonen kommentoi aihetta Nato-ulkoministerien kokouksen jälkeen joulukuun alussa.

Belgia on vastustanut Venäjän jäädytettyjen varojen käyttöä korvausvastuu- ja turvallisuusriskien vuoksi, sillä valtaosa varoista sijaitsee Belgiaan rekisteröidyn arvopaperikeskus Euroclearin tilillä.