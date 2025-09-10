Euroopan Nato-maissa toivotaan Yhdysvalloilta vahvaa viestiä Venäjälle, mutta siitä ei ole takeita.

Puola haluaa tietää, millaista tukea se saa Natolta ja etenkin keskeiseltä liittolaiseltaan Yhdysvalloilta, jos Venäjä loukkaa jälleen sen koskemattomuutta tulevaisuudessa. Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Iro Särkän mukaan tämä selittää Puolan päättäväistä toimintaa sen jälkeen, kun toistakymmentä droonia loukkasi viime yönä Puolan ilmatilaa.

Yöllä Puola ampui alas Venäjän drooneja ja keskiviikkona pyysi sotilasliitto Natoa aktivoimaan neljännen artiklan. Sen perusteella jäsenmaa voi pyytää neuvotteluja, jos kokee koskemattomuutensa, riippumattomuutensa tai turvallisuutensa olevan uhattuna.

Sekä Särkkä että Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu pitävät Puolan toimia määrätietoisina. Pesun mukaan Puola on omalla tavallaan aktiivinen Venäjä-kriitikko, mutta suhtautumisessa Ukrainaan on ollut myös varovaisuuden elementtejä.

Särkkä arvioi, että Puolan sietokyvyn raja ylittyi nyt droonien määrän takia sekä siksi, että toiminta vaikuttaa tarkoitukselliselta. Särkkä korostaa kuitenkin sitä, että Venäjän tavoitteena ei ollut hyökätä Puolaan, vaan käyttää Puolan ilmatilaa Ukrainan sodassa. Kyseessä oli kuitenkin merkittävä Puolan ilmatilanloukkaus, johon täytyi reagoida.

Venäjä pelottelee

Molemmat tutkijat arvioivat, että Venäjä testaa Naton rajoja siihen, missä vaiheessa reagoidaan.

– Koska tämä ei ole nyt ensimmäinen kerta, kun näin on käynyt, mutta nyt se mittaluokka oli isompi, Särkkä sanoo.

Särkkä arvioi, että Venäjä haluaa testata sitä, miten Nato toimii hybriditilanteessa, joka on epäselvempi kuin perinteinen aseellinen hyökkäys.

Toinen Venäjän tavoite voi olla pelotella Ukrainan liittolaisia. Pesun mukaan Venäjä voi yrittää saada aikaan epäilyjä, onko turvatakuihin osallistuminen järkevää, jos riskinä on ajautua suoraan sotilaalliseen selkkaukseen Venäjän kanssa.

Lue myös: Näin Venäjän puolustusministeriö selittelee Puolan tapahtumia

Pesun mukaan Venäjä on aiemmin kunnioittanut Naton viidettä artiklaa. Puolan kautta kuljetetaan länsimaiden tukea Ukrainaan, eikä Venäjä ole iskenyt näihin solmukohtiin, vaikka se saattaisi olla sotilaallisesti järkevää. Siinä mielessä Naton uhka on toiminut, ja Pesun mukaan Naton olisi nyt tärkeää ilmaista selkeästi, että tämänkaltaiseen rajattuunkin operaatioon reagoidaan suhteellisen kovaa.

Särkän mukaan on luonnollista odottaa, että Nato reagoi tilanteeseen nostamalla valmiuttaan. Artikla 4:n aktivoiminen ei todennäköisesti tarkoita uusien joukkojen luomista Puolaan, vaan neuvotteluissa voidaan miettiä yhteistä toimintatapaa vastaavien tilanteiden varalle.

Käytännössä neuvottelut voisivat johtaa esimerkiksi ilmapuolustuksen ja -valvonnan vahvistamiseen ja tehostetun tiedustelutiedon jakamiseen.

Puolan toiminta ja avunpyyntö liittolaismailta osoittavat Särkän mukaan, että Natossa ollaan valmiita ryhtymään tarvittaviin toimiin uskottavan puolustuksen ja pelotteen ylläpitämiseksi. Nato haluaa lähettää Venäjälle viestin, että tämänkaltainen toiminta ei jää huomaamatta.

Trump pitää Puolasta

Suomi on yksi maista, joille on erittäin tärkeää, että Nato toimii päättäväisesti silloin, kun Venäjä loukkaa Naton etulinjan maiden keskeisiä turvallisuusintressejä.

– Siksi voisin kuvitella, että Suomikin tässä penää suhteellisen päättäväistä toimintaa Natolta, Pesu sanoo.

Hänen mielestään Suomeen ei suoraan kohdistu uhkaa Puolan ilmatilan loukkauksen takia. Suomessa seurataan Venäjän massamaista droonien käyttöä, mutta mitään vastaavaa käyttöä ei ole nähty Suomen lähialueella.

Pesu arvioi, että eurooppalaisten johtajien puhelimet käyvät kuumana Naton liittokunnan suurimman maan Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin suuntaan.

Nato-maissa toivotaan Yhdysvalloilta vahvaa viestiä Venäjälle, mutta takeita siitä ei ole.

Pesu tuo esiin, että toisaalta Puola on Trumpille sellainen liittolainen Euroopassa, josta hän pitää. Juuri Suomessakin vieraillut Puolan presidentti Karol Nawrocki vieraili kuun alussa myös Valkoisessa talossa.