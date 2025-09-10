Orpo kommentoi Puolassa ammuttuja venäläisdrooneja MTV:lle: "Suomalaisten ei tarvitse olla peloissaan"

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) korostaa Puolassa ammuttujen lennokkien olevan vakava paikka. Suomessa ei tarvitse kuitenkaan pääministerin mukaan huolestua.

MTV Uutiset tavoitti pääministeri Petteri Orpon (kok.) eduskunnasta kommentoimaan Puolan pudottamia lennokkeja.

– Tämä on vakava paikka. Suurehko määrä drooneja Puolan ilmatilasa. Nyt ensimmäistä kertaa Puola vastasi ja ampui lennokkeja alas. Tämä nostaa riskejä ja kertoo kuinka vakava tilanne on. Tämä kertoo siitä, että Venäjä jatkaa julmaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa ja käyttää valtavat määrät drooneja ja ohjuksia joka päivä. Sota on saatava loppumaan, Orpo toteaa.

Vakavasta tilanteesta huolimatta Suomessa ei tarvitse olla Orpon mielestä huolissaan.

– Suomalaisten ei tarvitse olla peloissaan. Tarkkaavaisia pitää olla. Meillä on hyvät viranomaiset, meillä on oma vahva puolustus ja olemme Naton jäseniä. Kyllä Suomessa voi ihmiset olla rauhallisin mielin. On kuitenkin vahvistettava puolustusta ja sen me tulemme tekemään, Orpo toteaa.

Puola käyttää Nato-artiklaa

Orpo on tyytyväinen siihen, että Puola on pyytänyt Naton 4. artiklan aktivointia. Kyseinen artikla koskee neuvotteluja jäsenmaan kokemasta uhasta.

– Se on sitä varten, että liittokunnalta voi hakea apua. On hyvä, että saadaan tietoa ja katsotaan, miten voidaan tukea, kun yksi jäsenmaa kokee olevansa uhattu. Tämä on oikea liike Puolalta, Orpo kehuu.

Pääministeri arvioi vielä varovaisesti sitä, minkälaisia johtopäätöksiä Puolaan suunnatuista lennokeista on pääteltävä.

– On vielä maltettava. Puolan tapahtumat on analysoitava tarkasti ja sitten mennään johtopäätöksiin. Venäjän sotatoimien syytä tämä on. Venäjä ei ole luopunut tavoitteestaan Ukrainassa. Venäjä yrittää katkaista Ukrainan tien länteen, EU:n ja Naton jäseneksi. Ukrainan puolustuskykyä on vahvistettava nopeasti ja voimakkaammin, Orpo pohtii.

Drooni-seinä tulossa?

EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on tänään unionin tilaa käsittelevässä puheessaan maininnut, että EU:n itäiselle reunalle on rakennettava lennokkien torjuntajärjestelmä, ”drooni-seinä”.

Orpo toivoo, että droonitorjunnan kanssa edetään ripeästi.

– Euroopan pitää liikkua sanoista tekoihin nopeasti. EU:ssa työskennellään tiiviisti, jotta suorituskyvyt ja investoinnit saadaan liikkeelle. Komission puheenjohtajan puhe unionin tilasta käynnistää aina valmisteluja. Toivon EU:n syksyn huippukokoukseen konkreettisia esityksiä drooni-seinästä, Orpo sanoo.