Lentoja on jouduttu perumaan useana päivänä turvallisuustilanteen vuoksi, mutta suomalaismatkaajia asia ei juurikaan hätkähdyttänyt.

Tiistaina Finnair perui lentonsa Qatarin Dohaan Israelin ilmaiskun vuoksi, ja keskiviikkoaamuna aamulento Varsovaan peruttiin Puolan jouduttua ampumaan alas ilmatilaansa loukanneita Venäjän lennokkeja.

Dramaattisen kuuloiset uutiset olivat keskiviikkona aamupäivällä tavoittaneet matkustajat Helsinki-Vantaan lentokentällä, mutta huolta ei erityisemmin ollut ilmassa.

– Ei jännitä. Tai jännittää lentää kyllä, mutta ei näiden syiden vuoksi. On aika rento olo, summaa Malagaan matkaava Mervi Lanu Kouvolasta.

Samaa sanoivat myös muut MTV Uutisten jututtamat matkailijat.

– Kyllä ne varmaan fiksummat tuolla tietää, minne ja milloin voi mennä, toteaa Thaimaahan matkaava Olli-Pekka Hannukainen Savonlinnasta.

Yleisesti turvallisuustilanne maailmassa herättää enemmän pohdintaa.

– Nyt tuo Puola tuli uutena, niin ainahan kun se [konflikti] laajenee, onhan se tietysti vähän huolestuttavaa, sanoo Thaimaahan suuntava Ville Korteniemi Espoosta.

Espoolaisen Tarja Kindstedtin mukaan turvallisuustilanne ei vaikuttanut Italian-loman valintaan, mutta pidempiä matkoja hän harkitsisi tarkkaan.

Yhdysvaltalainen Andrew Cloud kertoo olleensa Ukrainan sodan syttymisen aikaan huolestunut, pääsisikö lentämään Suomeen tapaamaan tyttöystäväänsä. Tällä hetkellä asia ei vaivaa.

– Mutta ehkä tilanne voisi jatkuessaan vaikuttaa [lentoihin Euroopassa], riippuen mitä Venäjä päättää tehdä.

