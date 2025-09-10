Häkkäsen mukaan nyt pitää selvittää huolella ja tarkasti mitä on tapahtunut ja minkäänlaisiin toimiin ryhdytään.

Venäläisten droonien tekemät Puolan ilmatilan loukkaukset on vakava asia, ja parhaillaan Natossa selvitetään, kuinka tahallisesta tapauksesta on kysymys, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoi medialle eduskunnassa.

Hänen mukaansa Suomella on erittäin hyvä ja tiivis yhteys kaikkien Nato-maiden kanssa turvallisuustapahtumista, ja Suomi on tiiviisti mukana tilanteen kehityksessä.

Toistakymmentä Venäjän droonia loukkasi viime yönä Puolan ilmatilaa.

– Ei ole ensimmäinen kerta, kun Venäjän drooneja on läikkinyt yli Nato-maiden, Puolan tai Baltian maiden, alueille, mutta se on vakavaa. Puola päätti nyt kansallisesti, että niitä ammutaan alas. Olemme olleet puolustushallintojen välillä tiiviisti yhteydessä tässä tilanteessa.

– Nyt arvioidaan, onko tämä tahallista vai onko se harhautunut rypäs drooneja. Se on iso kysymys. Sitten arvioidaan rauhassa Naton piirissä, mitä tehdään. Jokaisella jäsenmaalla on oma vastuunsa omasta puolustuksestaan, Häkkänen kertoi.

Suomalaisilla ei ole syytä huoleen.

– Suomalaiset voivat ottaa rauhassa. Venäjä käy isoa sotaa Ukrainassa ja se läikkyy vähän yli. Suomen ja Naton alue on turvassa. Drooni-järjestelmät ovat yksi niistä kohteista, joita kehitetään myös Suomessa. Suomessa on vahva ilmapuolustusjärjestelmä, puolustusminsiteri korostaa.

