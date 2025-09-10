Venäjän puolustusministeriö on ottanut kantaa Puolassa tapahtuneisiin venäläisten droonien ilmatilaloukkauksiin.
Venäjän puolustusministeriö kertoo, että Venäjä iski suurella määrällä drooneja läntisessä Ukrainassa sijaitseviin sotilaskohteisiin, mutta Venäjän tarkoituksena ei ole ollut iskeä mitään kohdetta vastaan Puolassa.
Venäjän mukaan hyökkäykset olivat onnistuneita.
Venäjän puolustusministeriö lausuu myös, ettei Puolaan ”väitetysti” päätyneiden droonien kantama ylitä 700 kilometriä.
Ministeriö kertoo olevansa valmis "tästä huolimatta" keskusteluihin Puolan puolustusministeriön kanssa.