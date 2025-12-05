Belgia on vastustanut ajatusta, että Ukrainalle tarjottaisiin sotakorvauslaina Venäjän jäädytettyjen varojen käteistuotoista.

Saksan liittokansleri Friedrich Merz matkaa tänään perjantaina Brysseliin keskustelemaan Ukrainan taloudellisesta tukemisesta.

EU-komissio esitti keskiviikkona kahta vaihtoehtoa Ukrainan rahoitustarpeiden turvaamiseksi seuraavalle kahdelle vuodelle: EU:n ottama yhteinen laina, joka taataan EU-budjetista, tai sotakorvauslaina.

Sotakorvauslaina rahoitettaisiin Venäjältä jäädytettyjen varojen käteistuotoilla. Ukraina maksaisi EU:lle takaisin vain siinä tapauksessa, jos Venäjä maksaisi maalle sotakorvauksia.

Monet jäsenmaat, kuten Suomi, ovat pitäneet sotakorvauslainaa reiluimpana ja parhaana vaihtoehtona Ukrainan tueksi. Jäädytetyistä venäläisistä varoista valtaosaa hallinnoiva Belgia on sen sijaan vastustanut ajatusta, koska maa muun muassa pelkää mahdollisia vastatoimia Venäjän suunnalta.

Saksan Merzin oli ollut määrä vierailla Norjan pääkaupungissa Oslossa, mutta hän on päättänyt sen sijaan lähteä Brysseliin keskustelemaan sotakorvauslaina-asiasta. Saksan hallinnon edustajan mukaan Merzin on määrä illallistaa Belgian pääministerin Bart De Weverin ja EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa.

Merz sanoi torstaina, että hän haluaa keskustella siitä, miten EU:ssa voitaisiin edistää ajatusta sotakorvauslainasta. Merz sanoi, ettei hän halua kääntää De Weverin päätä, vaan vakuuttaa hänet siitä, että ehdotettu tapa on oikea ratkaisu Ukrainan tukemiseksi.