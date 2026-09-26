Noin kymmenen vuotta sitten Jokela oli työvuorossa Huomenta Suomessa, kun aamu-tv:ssä näytettiin keskustelu autismista ja Aspergerista ja siitä, mitä se tarkoittaa.

40-vuotias Aleksi Jokela on kertonut julkisuudessa avoimesti epätyypillisen autismikirjon diagnoosistaan, jonka hän sai muutama vuosi sitten. Hän muistaa yhä hetken, kun ymmärsi että hän on mahdollisesti autismin kirjolla.

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– Siinä vaiheessa aloin miettiä, että ei hitto, kaikki nämä oireet täsmäävät minuun. Sitten minä rupesin yhtäkkiä kesken työpäivän itkemään, kun tajusin ja hyväksyin, että minulla on tämä kyseinen oireyhtymä.