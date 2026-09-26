Pirunpeli-ohjelmaa parhaillaan tähdittävä Aleksi Jokela muistaa yhä kirkkaana hetken, kun tajusi olevansa autismin kirjolla.
Pirunpeli-realityohjelman toista kautta tähdittää MTV:n meteorologi Aleksi Jokela. Huomenta Suomessa 18. syyskuuta vieraillut Jokela kertoi, että hän on haaveillut tosi-tv-ohjelmaan osallistumisesta jo pitkään.
– No varmaan ihan siitä lähtien, kun Big Brother tuli ensimmäisen kerran, niin on ollut haaveena, että olisipa upea kokemus päästä tuollaiseen tuotantoon.
40-vuotias Aleksi Jokela on kertonut julkisuudessa avoimesti epätyypillisen autismikirjon diagnoosistaan, jonka hän sai muutama vuosi sitten. Hän muistaa yhä hetken, kun ymmärsi että hän on mahdollisesti autismin kirjolla.
– Tämä juontaa juureensa ihan lapsuudesta, eli äitini jossain vaiheessa epäili, että minulla saattaisi olla Asperger‑oireyhtymä eli lievemmästä päästä sitten tätä autismia. Kielsin sen kuitenkin itse hyvin jyrkästi silloin.
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Noin kymmenen vuotta sitten Jokela oli työvuorossa Huomenta Suomessa, kun aamu-tv:ssä näytettiin keskustelu autismista ja Aspergerista ja siitä, mitä se tarkoittaa.